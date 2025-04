Vainqueurs respectivement du lancer de poids et du 400 mètres lors du Meeting International de Kaolack, Djibril Sarr et Abdou Aziz Ndiaye ont brillé sur la piste du stade Lamine Guèye. Ces deux champions sénégalais, pensionnaires de l’ASFA et du Centre International d’Athlétisme de Dakar (CIAD), ont parfaitement lancé leur saison… malgré un contexte peu favorable.