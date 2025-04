Prêté chez les Rouches par le RWDM depuis l’été dernier, Ilay Camara est définitivement un joueur du Standard de Liège. Le club belge a officialisé ce mercredi la levée de l’option d’achat du néo-international sénégalais, soit jusqu’en 2029.

Nous vous annoncions il y a peu que le Standard de Liège était sur le point de lever l’option d’achat prévue dans le contrat de prêt d’Ilay CAMARA. C’est désormais chose faite ! Les Rouches ont officialisé ce mercredi le transfert définitif du Sénégalais qui sera lié au club jusqu’en 2029.

Après la levée de l’option d’achat du joueur de 22 ans, le président du Standard, Giacomo Angelini s’est montré satisfait des performances de Camara jusque-là. « Ilay a confirmé tout au long de la saison les espoirs que nous avions placés en lui en le recrutant lors du dernier mercato estival. Sa vivacité, sa technique et ses qualités de percussion en ont fait un élément essentiel de notre effectif et un international sénégalais. La décision de lever son option d’achat était dès lors devenue une évidence et montre notre souhait de continuer à tout mettre en œuvre pour réussir les Europe Play-offs tout en préparant l’avenir », a déclaré le président du club de Liège.

Pour rappel, le néo-international Lion a été prêté par le RWDM depuis l’été dernier. Il a depuis réussi une belle saison avec le Standard. On peut dire qu’Ilay Camara est heureux en bord de Meuse.

