Trois jours avant le deuxième tirage au sort de la compétition, la FSF a dénoncé les manœuvres de la CAF pour intégrer la Tunisie. La Fédération sénégalaise a saisi l’instance à travers un courrier pour dénoncer l’entêtement de la CAF d’augmenter le nombre de pays participants pour la CAN U20 . Une décision finalement validée… hâtivement. Explications sur une affaire dont l’épilogue reste incertain.

Comment en est-on arrivé à 13 équipes pour une compétition censée n’en compter que 12 ?

Il faut remonter à décembre 2024, lorsque la CAF a annoncé la Côte d’Ivoire comme pays hôte de la compétition. À l’époque, Patrice Motsepe, impressionné par les infrastructures ivoiriennes, semble avoir été influencé par l’engouement autour de « la CAN la plus sucrée » pour désigner la Côte d’Ivoire, bien qu’elle ne se soit pas qualifiée. D’ailleurs, nos confrères de sport-ivoire.ci avaient publié un article à ce sujet le 17 décembre, « N’ayant pas fait acte de candidature, la Côte d’Ivoire se voit attribuer une autre compétition de la CAF en l’espace d’un an… Pour le moment, nous restons suspendus aux lèvres de la CAF pour savoir si le pays hôte disputera la compétition, car les douze nations qualifiées sont déjà connues. »

En effet, à la fin novembre, les qualifications zonales étaient bouclées (2 par zone pour 6 zones) : ni la Côte d’Ivoire ni la Tunisie n’étaient alors qualifiées. En désignant la Côte d’Ivoire comme hôte, elle devenait ainsi le 13e pays participant.

Le désistement de la Côte d’Ivoire désignée pays hôte

Alors que tous les pays qualifiés se préparaient à jouer dans les belles infrastructures ivoiriennes et que le tirage au sort avait déjà eu lieu, le pays hôte de la 9e édition se retire. Wiwsport rapporte que la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a confirmé ce désistement à travers une notification officielle du gouvernement. « Par la présente, le Président Yacine Idriss Diallo, Président de la FIF et du COCAN U20, vous informe que, par courrier officiel, le Gouvernement a notifié à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le désistement de la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Conformément aux instructions du Président de la FIF, le Directeur Exécutif a transmis cette information au Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF) ce mardi 25 mars 2025. »

Un membre du COCAN 2023 confiera à Sud Quotidien, « Nos autorités ont jugé la CAN U20 trop coûteuse. On ne peut pas disposer d’autant d’infrastructures ultra-modernes, dépenser presque 500 milliards pour une CAN senior, et encore injecter 5 milliards pour une CAN U20. Je pense que certains ont fait preuve de gourmandise. » Mais le retrait de la Côte d’Ivoire est-il uniquement d’ordre économique ou cache-t-il des raisons plus profondes ?

La CAF trouve un nouveau pays hôte, la Tunisie fait une demande d’invitation !

L’Égypte vient au secours de la CAF pour éviter un énième report de compétition sous l’ère Motsepe. Déjà qualifiée dans la zone UNAF, elle permet ainsi de rétablir la règle des 12 équipes. Le 27 mars, la CAF annonce officiellement l’Égypte comme nouveau pays hôte. Aucun mot n’est alors prononcé sur l’intégration d’une autre équipe.

Quelques jours plus tard, la Tunisie publie sur ses réseaux sociaux. « Le Bureau exécutif de la Confédération Africaine de Football approuve la proposition de la Fédération Tunisienne de Football de participer à la CAN U20. »

Le Sénégal conteste

Dans une lettre officielle adressée au Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, datée du 11 avril 2025 – soit avant le deuxième tirage au sort tenu hier – la FSF dénonce une « violation flagrante des statuts et règlements de la CAF. Les explications du document à lire ici.

La CAF fait la sourde oreille et organise son 2e tirage au sort

Le dimanche 13 avril passé, la CAF procède à un nouveau tirage au sort, intégrant la Tunisie et gardant la une formule à 13 équipes. Selon Foot Afrique, « la décision a été entérinée via une consultation par email, selon plusieurs membres de l’exécutif contactés par Botola. La CAF a ainsi accepté la requête de la zone Nord, qui souhaite avoir plus de représentants dans les compétitions. » Une décision que seul le Comité Exécutif ne peut prendre, comme le souligne la FSF dans son courrier, rappelant le Comex à l’ordre.

La première bataille entre Augustin Senghor et la Comex de la CAF ?

Après son échec à l’élection des membres africains du Conseil de la FIFA pour le mandat 2025-2029, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de la Confédération Africaine de Football (CAF). « Il y a une logique et une cohérence à respecter, et j’ai toujours tenu à être cohérent dans mes engagements. À partir du moment où les simples membres ont été élus (…), je redeviens un simple membre du comité exécutif. Cela me permettra de me consacrer pleinement à ma mission et de contribuer, dans la mesure de mes compétences, au développement du football africain. »

Il est clair qu’il n’a pas facilement digéré cette déconvenue. Si de nombreux observateurs estiment que la Côte d’Ivoire n’a pas digéré la défaite d’Idriss Diallo à cette élection, ce qui aurait entraîné son retrait immédiat pour la CAN U20 en guise de protestation. Il saute aux yeux que de son côté, Augustin Senghor semble vouloir adopter une posture offensive pour affronter le Comex et pointer du doigt les nombreux manquements dans la gouvernance du football africain.

