Comme annoncé hier, la Confédération Africaine de Football a décidé de faire entrer en jeu la Tunisie pour la CAN U20. Une décision contestée par la FSF qui a adressé un courrier à la CAF a appris wiwsport.

À quelques jours du coup d’envoi de la prochaine CAN U20 prévue en Égypte (26 avril -18 mai), une vive tension oppose la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) à la Confédération Africaine de Football (CAF). En cause : l’intégration de la Tunisie, pourtant non qualifiée sur le terrain, à la phase finale du tournoi mais finalement intégré dans le tirage au sort.

Dans une lettre officielle adressée au Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, datée du 11 avril 2025 (avant le deuxième tirage au sort qui s’est tenu hier), la FSF dénonce une « violation flagrante des statuts et règlements de la CAF », évoquant une tentative de faire participer un pays (la Tunisie) « qui ne s’est qualifié ni sur le terrain en compétition préliminaire zonale, ni par son statut de pays organisateur » peut-on lire sur la missive.

« Une telle mesure serait prise en violation flagrante des principes sacro-saints qui gouvernent les compétitions : l’éthique, l’équité sportive, l’égalité entre les fédérations », alerte la FSF, rappelant que seule la méritocratie sportive doit prévaloir dans la qualification à des compétitions internationales.

Le Sénégal, qui s’est qualifié sur le terrain, s’inquiète des répercussions d’une telle décision, qui pourrait priver des équipes méritantes de leur place en Coupe du Monde FIFA U20, compétition à laquelle la CAN sert de tournoi qualificatif. « Une telle décision romprait l’égalité avec les autres équipes nationales qualifiées, mais surtout léserait gravement les équipes qui ont sportivement et légitimement gagné sur le terrain le droit de participer à cette CAN », insiste la FSF.

La Fédération va plus loin et menace de saisir les plus hautes instances si cette décision venait à être entérinée. « Notre Fédération se réserve le droit de saisir les instances compétentes de la FIFA ou le Tribunal arbitral pour que les principes d’éthique et de fair-play soient préservés en toutes circonstances », prévient-elle.

En conclusion, la FSF demande l’inscription de ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF prévue à Accra (Ghana) le 26 avril 2025, et réaffirme son opposition totale à toute modification du nombre de participants à la CAN U20 « dans le but de satisfaire la demande non fondée et non légitime d’une association nationale non qualifiée ».

Soulignons que ce courrier a été envoyé à la CAF deux jours avant le deuxième tirage au sort de la CAN U20 qui intègre la Tunisie sur la liste des pays participants.

wiwsport.com