Everton a été récompensé. Dominateurs sur la pelouse de Nottingham Forest, les partenaires d’Idrissa Gueye et Iliman Ndiaye ont réussi à trouver la faille pour faire tomber les Reds dans les arrêts de jeu (0-1). Le maintien est presque acquis pour les Toffees.

Everton a fini par faire craquer son adversaire et avoir raison de Nottingham Forest. En déplacement au City Ground, ce samedi 12 avril, dans le cadre de la 32e journée de Premier League, les coéquipiers d’Idrissa Gana Gueye et Iliman Ndiaye ont montré un très beau visage du début à la fin. Ils ont longtemps buté sur la défense de Forest et sur Matz Sels mais ont fini par trouver la faille.

Avec leurs deux internationaux sénégalais titulaires au coup d’envoi, les hommes de David Moyes ont une nouvelle fois pratiqué un football séduisant, privant de ballon au troisième de Premier League et se procurant les meilleures situations. Mais c’est seulement dans les arrêts de jeu (90e+4) qu’Abdoulaye Doucouré a pu battre Sels. Quatorzième avec 18 points d’avance sur la zone rouge, Everton assure presque son maintien.

