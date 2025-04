Entamé mardi passé et ce pour une durée d’une semaine au Dakar-Aréna de Diamniadio, le 1er stage de préparation des Lionnes en direction du 27ème Mondial féminin seniors se passe comme prévu. L’événement est fixé du 27 novembre au 14 décembre prochain, conjointement en Allemagne et aux Pays-Bas.

Ce n’est pas un stage sur des objectifs précis sur le plan sportif concernant les Lionnes présentement au Dakar-Arena. On est plutôt à mi-chemin entre la dernière CAN où le Sénégal avait perdu la finale devant l’Angola et le prochain Championnat du monde. Le coach des Lionnes Yacine Messaoudi confie : «On est plutôt déjà là pour faire un point d’étape, un état des lieux, de voir qui est disponible, quelles sont les conditions physiques et morales de chacune des joueuses susceptibles de rejoindre la sélection. Ensuite, seulement à l’issue de la semaine on pourra se lancer dans une phase de renouvellement. C’est pour ça que c’est complexe de pouvoir répondre précisément à votre demande. L’idée c’est de saluer les vice-championnes d’Afrique qui ont fait une compétition incroyable, de se tourner vers l’avenir avec le Championnat du monde. Et pour ça, il faut se concentrer tout simplement sur le présent et du coup de faire un état des lieux, des forces et faiblesses de l’équipe actuelle.»

La séance de mardi a débuté par un échauffement, avant de se poursuivre par un travail axé sur la défense et l’attaque effectué dans un premier temps sur une moitié de ter-rain. Par la suite, l’entraînement s’est élargi sur l’ensemble du terrain avec deux équipes en opposition. Si la pivot Marie Fall n’a pas pu terminer la séance, Édith Béatrice Diongou, la gardienne du DUC, y a pris part en tant qu’invitée pour pallier une absence. Ceci s’est passé sous les yeux de Seydou Diouf, le patron du handball sénégalais. Ce dernier s’est entretenu à cette occasion avec capitaine Dieynaba Sy et ses partenaires. Président Diouf en a profité pour féliciter l’ensemble du groupe.

Surnommée «Enjoy Team» suite à son excellent parcours conclu lors du Tour principal au Mondial 2023, l’équipe sénégalaise va tenter d’améliorer son rendement lors des joutes de novembre et décembre à venir, aux Pays-Bas et en Allemagne.

