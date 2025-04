L’ASC Ville de Dakar (ASCVD) a renforcé son effectif en vue de la cinquième saison de la Basketball Africa League (BAL) en recrutant l’ailier fort Devine Eke. Ce joueur américano-nigérian de 28 ans, mesurant 2,03 mètres, a rejoint l’équipe sénégalaise après une série d’expériences internationales.

Eke a débuté sa carrière universitaire à l’Université du Maine, où il a mené son équipe en rebonds et en pourcentage de tirs. Il a ensuite joué pour Rider University et Radford University, continuant à se distinguer par ses performances défensives et son efficacité au tir. Après l’université, il a entamé une carrière professionnelle en Europe, évoluant en Espagne, aux Pays-Bas, en Grèce et en Bosnie-Herzégovine. En 2024, il a rejoint les Rivers Hoopers du Nigeria pour la BAL qui a terminé troisième, où il a été sélectionné dans la All-BAL Second Team grâce à une moyenne de 16,6 points et 10,8 rebonds par match.

« Pour moi, jouer à la BAL a été une opportunité incroyable pour ma première année. J’ai vécu tellement de choses et grandi en si peu de temps que je savais que je voulais rejouer. Alors, quand l’opportunité avec l’ASC Ville de Dakar s’est présentée à moi, j’étais ravi de rejoindre et de continuer à développer le basket-ball sur le continent africain » a-t-il déclaré à ESPN.

Suite à ses performances en BAL, Eke a participé à la NBA Summer League avec les Milwaukee Bucks, puis a intégré plusieurs équipes de la NBA G League, notamment les Santa Cruz Warriors, les Delaware Blue Coats et les San Diego Clippers.

L’arrivée de Devine Eke à l’ASCVD s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’équipe, qui a également recruté Will Perry, son ancien coéquipier à Rivers Hoopers, et Abdoulaye Harouna en prévision de la saison 5 de la BAL. Ces acquisitions témoignent de l’ambition de l’ASCVD de se positionner comme un concurrent sérieux dans la compétition continentale.

La cinquième saison de la BAL a démarré au Maroc avec la conférence Kalahari, le 5 avril passé. La Conférence Sahara à Dakar Arena se déroulera du 26 avril au 4 Mai.

