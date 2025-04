Vainqueur 3-1 de l’OFK Belgrade, l’Etoile Rouge de Belgrade a remporté son 11e titre de championne de Serbie, le huitième d’affilée et le 36e de son histoire si on ajoute les Championnats de Yougoslavie et de Serbie-et-Monténégro. Son sérial buteur sénégalais, Chérif Ndiaye, a marqué lors de cette victoire et égalé son record de buts sur une saison.

Cela ne faisait plus aucun doute depuis de nombreuses semaines. L’Etoile Rouge de Belgrade a parachevé sa domination sans partage dans le Championnat serbe en décrochant un huitième titre d’affilée de championne de Serbie, le 36e dans son histoire, dimanche, grâce à son succès 3-1 contre l’OFK Belgrade, lors de la 30e journée de la Mozzart Bet Superliga. Avec 86 points, la formation de Vladan Milojevic devance de 23 unités son éternel rival du Partizan. Alors que les sept journées en play-offs n’ont pas été entamées, il s’agit-là du titre le plus rapide de l’histoire du football en Serbie.

Chérif Ndiaye égale son record de buts sur une saison

La saison dernière, l’Etoile Rouge de Belgrade a dû patienter jusqu’à la 33e journée et une victoire 2-1 contre le TSC Bačka Topola pour s’adjuger du titre. Mais comme il y a un peu moins d’un an, l’ogre serbe a encore pu compter sur son attaquant sénégalais Chérif Ndiaye. Déjà buteur mercredi dernier en quarts de finale de Coupe de Serbie contre Novi Pazar (2-1), l’ancien joueur de l’Adana Demirspor a trouvé le chemin des filets face à l’OFK Beograd. C’est lui qui a marqué, du plat du pied, le 3-0 dès la 11e minute de jeu, au terme d’une superbe action collective et un service d’Aleksandar Katai.

Il faut dire que partenaires de Pape Chérif Ndiaye, dont un nul aurait déjà pu suffire pour gagner le Championnat, n’ont laissé que des miettes au troisième du classement. Andrija Maksimovic avait ouvert le score dès la 2e, avant que Katai ne double la mise (9e). Pour Chérif Ndiaye, c’est le 18e but en Superliga cette saison, le 21e toutes compétitions confondues, ce qui lui permet d’égaler sa meilleure saison de buts en 2021-2022 : il avait marqué 12 buts avec Göztepe et 9 avec le Shangaï Port. C’est aussi son troisième trophée en carrière, après le Championnat et la Coupe de Serbie l’année dernière.

wiwsport.com