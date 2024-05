Grâce notamment à un but de Chérif Ndiaye, l’Etoile Rouge de Belgrade a disposé du FK TSC Bačka Topola (2-1) jeudi soir, et ainsi validé le titre de champion de serbe. Il s’agit du 10e de l’histoire du club de Belgrade depuis la fin du Championnat Serbie-et-Monténégro, en 2006.

Un nouveau but de Chérif Ndiaye et l’Etoile Rouge exulte. Moins efficace que d’habitude mais vainqueur logique de Bačka Topola (2-1) ce mardi 2 mai, pour la 33e journée de la Superliga serbe, le club de Belgrade remporte son septième titre d’affilée de champion de Serbie. Le dixième de son histoire, un record. A quatre journées de la fin, l’Etoile Rouge ne peut plus être, avec 84 points, rejointe par son dauphin et grand rival le Partizan (70 points), battu par Vojvodina (2-3) et privé de sacre depuis 2017.

9 buts pour Chérif Ndiaye

Club le plus titré de tout le territoire de l’ex-Yougoslavie (et donc de Serbie), l’Etoile Rouge de Belgrade a pu s’appuyer cette saison sur son attaquant sénégalais Chérif Ndiaye. Arrivé de l’Adana Demirspor lors du dernier mercato hivernal pour un montant record (4 millions d’euros), le joueur de 28 ans a mis du temps pour s’habituer au football serbe. Passé de zéro but sur ses onze premiers matchs de Championnat, il s’est réveillé au meilleur moment pour inscrire neuf buts sur ses onze derniers matchs.

Et le neuvième, bien que gag, n’est pas le moins important, bien au contraire. Dans un match où les hommes de Vladan Milojevic ont eu du mal à trouver le chemin des filets, Chérif Ndiaye a raté quelques occasions en première période. Mais derrière, c’est lui qui offre le but du titre en marquant à la 75e minute face au TSC Bačka Topola. L’ancien joueur de Göztepe totalise désormais 13 buts en 36 matchs avec l’Etoile de Belgrade, puisqu’il a également marqué trois buts en quatre matchs de Coupe de Serbie.

Grâce à leur dixième sacre, les Rouge et Blanc se qualifient directement pour la prochaine Ligue des Champions. Dans le groupe de Manchester City, Leipzig et Young Boys de Berne, l’Etoile Rouge de Belgrade n’avait pas réussi à faire mieux qu’une dernière place de C1 cette saison. Mais nul doute que les partenaires de Chérif Ndiaye tenteront de faire beaucoup mieux lors du prochain exercice, alors que la saison n’est pas encore finie puisqu’il reste une finale de Coupe contre Vojvodina, le 21 mai prochain.

