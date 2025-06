Utilisé au poste de milieu offensif depuis son arrivée à la Lazio Rome, Boulaye Dia a donné sa préférence en conférence de presse ce mercredi. À la veille du match aller des huitièmes de finale de Ligue Europa contre le Viktoria Plzeň, l’attaquant sénégalais s’est également confié sur l’objectif des siens dans la compétition.

Titulaire indiscutable du côté de la Lazio Rome, Boulaye Dia fait partie des hommes clés du dispositif de Marco Baroni. L’attaquant sénégalais de 28 ans est même un couteau suisse capable de jouer comme d’évoluer derrière l’avant-centre dans l’inamovible 4-2-3-1 de son entraîneur. Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de défier le Viktoria Plzeň en huitième de finale aller de Ligue Europa, Dia a évoqué son positionnement et ne se pose pas de problèmes à jouer dans son poste qui ne lui permet pas toujours d’être très proche des buts.

« Je joue où le coach me veut, s’il me met milieu offensif il le fait parce qu’il estime que j’ai la qualité pour jouer derrière l’attaquant, déclare-t-il. Je ne m’inquiète pas du but, si vous jouez bien, les buts arriveront immédiatement. Il faut d’abord travailler pour l’équipe, car si on joue bien, il y aura plus d’opportunités. Je sais que les gens me demandent plus de buts, j’ai marqué sept buts en Championnat et je sais que les gens me voient comme un attaquant, mais je suis un milieu de terrain offensif. Je joue où l’entraîneur veut, je fais toujours mon travail. »

Cette saison, Boulaye Dia a inscrit onze buts, dont deux avec la Salernitana, et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais il lui arrive d’enchaîner les rencontres sans trouver le chemin des filets, et il reste d’ailleurs sur un but marqué lors de ses 9 dernières sorties. Mais il reste clair sur son poste. « Je suis un deuxième attaquant, je peux aussi jouer comme milieu offensif. Il faut juste voir comment combiner avec l’autre attaquant. L’interaction entre l’attaquant et le joueur derrière est fondamentale, je peux jouer aussi bien devant que derrière. Parfois je suis loin du but, mais à chaque match j’ai au moins une occasion de marquer et c’est ce qui m’intéresse le plus. »

Première à l’issue de la phase de ligue de Ligue Europa et actuelle cinquième en Serie A, la Lazio peut rêver d’une belle fin de saison, d’autant plus, qu’avec Boulaye Dia, Baroni dispose d’un bel effectif pour aller au bout de la C3. « Nous avons montré dimanche soir (victoire 2-1 contre l’AC Milan) que nous pouvions jouer à un haut niveau contre les grandes équipes de Serie A, estime Boulaye. J’ai joué en demi-finales de la Ligue des Champions et je pense que dans cette équipe il y a beaucoup de joueurs expérimentés comme Provedel, Romagnoli et Patric qui n’en sont pas à leur première expérience dans des tournois comme celui-ci. Nous sommes prêts à jouer et à bien faire les choses. »

