Mouhamed Gueye se démarque en NBA avec une belle performance lors du dernier match des Hawks.

Le basketteur sénégalais Mouhamed Gueye a livré une solide performance mardi soir malgré la défaite des Atlanta Hawks contre les Milwaukee Bucks (127-121). Auteur de 15 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes et 14 secondes, il a franchi la barre des 100 points en carrière NBA, confirmant ainsi sa montée en puissance. Après avoir été laissé sur le banc lors du match précédent face au Thunder d’Oklahoma City, Mouhamed Gueye a retrouvé sa place dans le cinq de départ et a répondu présent.

Les Hawks, qui disputaient un deuxième match en back-to-back après leur victoire au buzzer contre Memphis, ont tenu tête aux Bucks avant de s’effondrer dans les derniers instants. Trae Young (28 points, 13 passes) et Caris LeVert (21 points) ont tenté de maintenir Atlanta à flot, mais Milwaukee a su faire la différence en fin de match grâce à Giannis Antetokounmpo (26 points, 12 rebonds, 10 passes) et Damian Lillard (23 points).

wiwsport.com