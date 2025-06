Le jeune attaquant sénégalais Mamadou Billo Diop franchit un cap important dans sa carrière. À seulement 18 ans, il s’engage officiellement avec Colorado Rapids 2 pour la saison 2025 en MLS NEXT Pro, signant ainsi son premier contrat professionnel.

Originaire de Boune, à Dakar, Mamadou Billo Diop a fait ses classes au Sahel Atlantic Football Club avant de poursuivre son développement à la DME Academy en Floride. Son potentiel et sa progression lui ont permis d’attirer l’attention du club américain, qui voit en lui un atout offensif prometteur.

Brian Crookham, directeur du personnel des joueurs, s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir l’attaquant sénégalais : « Billo est un jeune joueur passionnant qui apporte à la fois énergie et qualité dans le dernier tiers. Il a la capacité de menacer la ligne adverse avec de bons mouvements et nous pensons qu’il saura conclure les actions. Il est également capable de faire jouer ses coéquipiers et affiche une belle implication défensive. » Avec cette signature, le jeune attaquant débute son aventure dans le football professionnel et aura l’occasion de démontrer son talent sur les terrains de la MLS NEXT Pro (troisième échelons nord-américains).

