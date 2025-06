Arrivé début janvier au FC Metz, Idrissa Gueye n’a pas perdu de temps pour se faire une place. En seulement quelques semaines, l’attaquant sénégalais a su séduire ses coéquipiers et les supporters grâce à son efficacité devant le but.

Avec trois réalisations en huit matchs, dont un but important contre le Paris FC (3-1) en championnat de Ligue 2, il a été désigné joueur du mois de février avec 38 % des votes, devant Benjamin Stambouli, Papa Amadou Diallo et Gauthier Hein. L’avant-centre sénégalais formé par Génération Foot succède à son compatriote sénégalais Papa Amadou Diallo, vainqueur du mois de janvier. Une distinction qui, sans aucun doute, le motivera encore plus pour la suite de la saison.

wiwsport.com