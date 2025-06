Le lutteur de Fass Ndakaaru a analysé sa défaite par KO contre Liss Ndiago. Freiné sur sa dynamique, Lac Rose a également abordé la suite de sa carrière.

Depuis son retour dans l’arène après une absence de presque cinq ans, Lac Rose avait fait bonne impression. Malgré une défaite inaugurale contre Quench, le lutteur de Fass tiendra tête à Fils de Balla avant de triompher devant le phénomène Jackson Jr.

Malheureusement sa dynamique va se casser en mi-février face à Liss Ndiago qui d’un KO retentissant lui inflige une défaite amère. Ce samedi Lac Rose a tenté d’expliquer sa piteuse prestation devant le lutteur de Diamageune.

“J’ai essayé d’être patient et c’est pourquoi le combat a un peu duré. Mais à un moment donné j’ai senti que je pouvais touché mon adversaire du droit et j’ai déclenché la bagarre. Il (Liss) a esquivé avant de me donner un coup qui a fait la différence” a expliqué Lac Rose soutenant par ailleurs qu’il se tenait à disposition pour vite rebondir.

