À l’occasion de son dernier face à face d’après combat avec Ama Baldé, Franc a encore abordé le sujet Eumeu Sène. Le “Ndiago Or” n’a pas semblé être emballé par une confrontation contre le Pikinois.

Après avoir enregistré sa quatorzième victoire face à Ama Baldé le 16 février dernier, Franc a désormais le champ ouvert pour se frotter aux VIP de l’arène. Ainsi, sa confrontation avec Eumeu Sène a refait surface.



Interrogé sur la possibilité de croiser l’ancien roi des arènes, Franc dit ne plus faire une fixation sur lui après la polémique qu’il y’avait entre eux.

“La lutte est mon métier et je n’exclus que les lutteurs de Parcelles Assainies. Eumeu Séne ? Quand je le défiais c’était pour offrir aux amateurs un très beau combat. Mais malheureusement il m’a évité en prétextant que j’étais indiscipliné. Donc aujourd’hui je ne fais plus une fixation sur lui. En plus il n’est pas le seul lutteur que je peux affronter même si la décision appartient à mon staff” a déclaré le lutteur de Jambaar Wreslting Academy.

