Grosse frayeur pour Ousseynou Niang. L’ailier sénégalais de 23 ans (31 matchs, 3 buts, 2 passes décisives cette saison) s’est subitement écroulé sur la pelouse, ce samedi, lors de la victoire 4 à 1 de l’Union Saint-Gilloise contre Dender, suscitant l’inquiétude des supporters. Cependant, à la fin de la rencontre, l’entraîneur de l’USG a apporté des nouvelles quelques peu rassurantes au sujet de l’ancien pensionnaire de Diambars.

« Oui, Niang a une petite chute de tension, a confirmé Sébastien Pocognoli. On a contrôlé tout ce qui était cardiaque et ça allait. Il était fort fatigué à la fin. J’espère que ça va aller mais les premières nouvelles sont rassurantes. » Ce qu’a confirmé le club sur les réseaux sociaux. « Ousseynou Niang s’est senti mal suite à son remplacement, mais notre équipe médicale a confirmé qu’il était stable et en bonne santé. »

Ousseynou Niang felt unwell following his substitution, but our medical team has confirmed that he is stable and okay. pic.twitter.com/AxCxRjN77l

