En difficulté après la première phase du championnat, Teungueth FC tente de renforcer son effectif pour mieux aborder la suite de la saison. Actuellement 12ᵉ avec 16 points, à seulement une unité de la zone de relégation, le club de Rufisque cherche à repartir sur de meilleures bases sous la direction de son entraîneur, Boubacar Touré.

Ce jeudi, Teungueth FC a officialisé l’arrivée d’un nouveau gardien de but, Boubacar Nguer, en provenance de la Sonacos de Diourbel. Ce recrutement intervient après la blessure au pied de Yoro Ndiaye. « En raison de la blessure de Yoro Ndiaye, nous vous informons de la venue de Boubacar Nguer, un gardien de but prometteur qui apportera sa contribution au renforcement du secteur des gardiens et sera d’une grande utilité pour la suite de la saison », a communiqué le club. Avec cette recrue, Teungueth FC espère entamer la deuxième moitié de saison avec plus de sérénité, dans l’objectif de s’éloigner de la zone rouge.

wiwsport.com