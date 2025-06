Le latéral gauche sénégalais Ismail Jakobs traverse une période particulièrement difficile avec Galatasaray, miné par des blessures répétées qui l’éloignent des terrains depuis plusieurs semaines.

Recruté l’été dernier en provenance de l’AS Monaco pour un montant d’un million d’euros en prêt avec une option d’achat obligatoire de huit millions d’euros, Ismail Jakobs peine à s’imposer, freiné par des problèmes physiques persistants qui inquiètent tant son club que la sélection nationale du Sénégal.

Son dernier match remonte à fin janvier, plus précisément lors de la rencontre face à Konyaspor, soit plus d’un mois d’absence. Depuis, ses douleurs à l’Achille ne cessent de le handicaper, l’empêchant même de figurer dans l’effectif d’Okan Buruk pour le dernier derby contre Fenerbahçe. Selon la presse turque, le Sénégalais souffre toujours et devra observer une nouvelle période de repos estimée à deux à trois semaines. Cette situation devient alarmante tant pour Galatasaray que pour la sélection du Sénégal, qui pourrait être contrainte de se passer de lui pour les prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde, prévues au mois de mars.

Depuis son arrivée à Galatasaray, Ismail Jakobs a déjà manqué 23 matchs toutes compétitions confondues, apparaissant seulement à 16 reprises sous le maillot du club stambouliote.

