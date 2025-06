Pour sa cinquième participation à la Basketball Africa League (BAL), l’ASC Ville de Dakar (ASCVD) a renforcé son effectif en recrutant trois joueurs expérimentés de la ligue africaine : Ater Majok, Will Perry et Abdoulaye Harouna. Ces athlètes apportent avec eux une riche expérience acquise lors des précédentes éditions de la BAL.

Ater Majok : le pilier défensif

Né au Soudan, Ater Majok est un pivot de 2,08 m reconnu pour sa présence imposante sous le panier. Lors de la saison 2024 de la BAL, il a évolué avec l’US Monastir, où il s’est distingué par son efficacité défensive, ce qui lui a valu une place dans la All-Defensive Second Team de la ligue. Son expérience et sa maîtrise du jeu défensif seront des atouts majeurs pour l’ASCVD.

Will Perry : le stratège à la mène

Originaire des États-Unis, Will Perry est un meneur de jeu dynamique, réputé pour sa vision du jeu et sa capacité à dicter le tempo. En 2024, il a conduit les Rivers Hoopers du Nigeria à des victoires consécutives dans la BAL, se distinguant par son adresse au tir et son leadership sur le terrain. Ses performances lui ont valu une place dans le All-BAL First Team et le prix du Sportsmanship Award. Son expérience et sa maîtrise du jeu seront des atouts majeurs pour orchestrer l’attaque de l’ASCVD lors de la prochaine saison de la BAL.

Abdoulaye Harouna : l’ailier polyvalent

Né au Niger, Abdoulaye Harouna est un ailier complet, capable de contribuer des deux côtés du terrain. Lors de la saison 2024, il a été un élément clé de l’AS Douanes, son impact des deux côtés du terrain lui a valu une place dans le All-BAL Second Team et le All-Defensive First Team. Sa polyvalence permettra à l’ASCVD de disposer d’une option fiable sur les ailes, renforçant ainsi la profondeur de l’effectif.

Avec ces recrutements stratégiques, l’ASC Ville de Dakar affiche clairement ses ambitions pour la prochaine saison de la BAL. En intégrant des joueurs d’expérience internationale et familiers du basket africain, le club sénégalais se positionne comme un sérieux prétendant au titre, prêt à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

wiwsport.com