Ce jeudi soir, les Lionceaux du Sénégal ont disputé leur deuxième match de préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 contre le Maroc, au complexe Mohamed VI. Après leur large victoire 5-0 face à la Zambie, ils ont cette fois été tenus en échec (0-0) par les hôtes de la prochaine CAN U17, prévue du 30 mars au 19 avril 2025.

Dès l’entame du match, le Sénégal a imposé son rythme et dominé la première mi-temps. Les hommes de Pape Ibrahima Faye se sont procuré plusieurs occasions, notamment par l’intermédiaire de Cheikhouna Sane et ses coéquipiers, sans toutefois réussir à concrétiser. Le Maroc, en difficulté face à la pression sénégalaise, a néanmoins réussi à se créer quelques situations dangereuses, sans succès.

Au retour des vestiaires, le match s’est équilibré. Plus entreprenants, les Marocains ont mis les Lionceaux sous pression, mais les deux équipes ont manqué d’efficacité devant le but. Finalement, aucune d’elles n’a réussi à faire la différence et la rencontre s’est soldée par un score nul et vierge (0-0).

Dans l’autre match de la soirée, l’Égypte s’est imposée face à la Zambie sur le score de 1-0. Au classement, le Sénégal reste leader avec 4 points, à égalité avec l’Égypte, mais avec une meilleure différence de buts. Le Maroc, avec deux nuls, occupe la troisième place avec 2 points, tandis que la Zambie ferme la marche sans le moindre point. Les Lionceaux joueront leur dernier match samedi contre l’Égypte, une rencontre décisive pour s’adjuger la première place du tournoi.

wiwsport.com