Fondateur de l’Association Athlétisme Sénégal et chef de projet du meeting international d’Athlétisme de Kaolack, Manirou Dembélé a fait le point sur la première édition de cet événement qui se tiendra le 19 avril 2025. Voici les grandes lignes de son intervention devant la presse en prélude du rendez-vous.

Pourquoi le Meeting International d’Athlétisme de Kaolack ?

Nous cherchons des gens motivés à aider l’athlétisme et porteur de projet car nous sommes à 95% basés en France. Donc nous ne pouvons rien faire sans l’implication de ces derniers qui sont au niveau local. Il y a les ligues, la fédération Sénégalaise d’Athlétisme qui nous accompagnent. L’année dernière, Limamoulaye m’a contacté pour me demander : « pourquoi pas le Meeting International de Kaolack ». Je lui avais répondu que Kaolack n’avait pas encore de piste et qu’il nous fallait d’abord faire Saint-Louis et peut-être cette année introduire cette étape.

Quel est l’objectif de cet événement ?

On parle du Marathon de Paris, il y a le Marathon de New York, le Meeting international de Dakar, le Meeting International de Londres et nous notre objectif c’est d’organiser dans ces villes (Saint-Louis, Kaolack, Diourbel pourquoi pas…) des meetings de renommée internationale. Ce rendez-vous de Kaolack est inscrit dans le calendrier international de World Athletics. Il faut aussi savoir que ce meeting va rapporter des points au niveau ranking. Et cela permettra aux athlètes de préparer les compétitions internationales telles que les championnats du monde 2025 (Japon) ou aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. D’ailleurs, comme l’a souligné Limamoulaye (Directeur du meeting), nous allons introduire la petite catégorie.

Y’aura-t-il des athlètes internationaux qui seront au rendez-vous ?

Nous commençons à recevoir des demandes. Nous avons pas mal de demandes de participations de partout à travers le monde notamment des États-Unis, de la France et de la Belgique. Nous ne pouvons pas aller plus loin pour l’instant – tant que nous n’avons pas finalisé notre budget. C’est un événement international avec des athlètes internationaux qui seront au rendez-vous. Cela va vendre la destination Kaolack qui est une grande ville du Sénégal. La mairie de Kaolack a validé le projet et a décidé de nous accompagner, de soutenir le projet. Nous lançons un appel à toutes les entreprises locales afin de venir soutenir l’événement. C’est un meeting qui sera très médiatisé et cela constitue une opportunité pour ces potentiels partenaires.

Combien d’athlètes attendez-vous pour ce Meeting de Kaolack ?

Ce qui manque aujourd’hui à nos athlètes, c’est de la compétition – c’est-à-dire voir d’autres athlètes et rivaliser avec eux. Ce meeting est inscrit sur le calendrier international de World Athletics et il va rapporter des points au niveau ranking pour que les athlètes puissent se qualifier aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette année, on va intégrer la petite catégorie pour leur permettre de rivaliser avec les meilleurs de la sous-région. On attend pour ce meeting de Kaolack pas moins de 150 athlètes. Il y aura en plus de cela, une cinquantaine d’officiels techniques qui viendront des régions du Sénégal.

Où en êtes-vous avec les préparations de l’événement ?

Nous avons eu à visiter le stade Lamine Gueye pour voir la piste et comment nous allons procéder avec nos installations. Nous avons aussi fait le tour des potentiels sites d’hébergement des athlètes. Parce que nous organisons aussi pour que les athlètes puissent avoir une bonne impression et revenir pour les prochaines éditions. Nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir pour démarcher les partenaires. Nous avons bien sûr la mairie de Kaolack qui est notre premier partenaire. Organiser ce genre d’événement coûte cher, mais il faut les efforts de chacun pour la réussite du meeting. Actuellement, nous avons arrêté le budget de cette compétition à 19 millions de FCFA. Nous sommes en train de chercher des partenariats et toutes les entreprises intéressées sont les bienvenues.

