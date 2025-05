L’international sénégalais n’a pas caché sa déception après l’élimination des siens en barrage de Ligue des Champions contre Benfica.

L’AS Monaco n’a pas réussi sa remontée : battu sur la plus petite des marges (0-1) en barrage aller de Ligue des Champions, le club de le Principauté n’a pu faire mieux qu’un 3-3 mardi au retour sur la pelouse de Benfica, laissant donc son adversaire portugais filer vers les huitièmes de finale de l’épreuve. À l’image de leur latéral droit international sénégalais Krépin Diatta, titulaire lors de cette rencontre et qui s’est exprimé en zone mixte, les Monégasques peuvent nourrir d’immenses regrets.

« Il y a beaucoup de frustration et de déception aujourd’hui, car j’ai senti que l’équipe avait la place pour aller chercher la qualification du début jusqu’à la fin, confie le joueur de 25 ans sur le site officiel de son club. Maintenant, ce résultat est difficile à avaler car nous avons tout donné. Nous sommes également très déçus pour nos supporters qui sont venus nombreux pour nous encourager ici à Lisbonne. La meilleure équipe sur le terrain était l’AS Monaco, mais malheureusement cela n’a pas suffit. »

« Si l’on avait gagné à l’aller… »

Il faut dire que l’échec de l’AS Monaco, déjà battue en phase de ligue à domicile 2-3 par le même adversaire, prend sa source dans le revers de la première manche plus que sur sa performance sur le second match spectaculaire, joué sur un rythme intense avec des offensives de part et d’autres. Cette élimination n’est pas que cruelle. Elle sonne plutôt pour les hommes d’Adi Hutter comme une juste sanction pour les carences défensives, avec notamment des erreurs menant directement à des buts.

« La frustration est-elle plus grande sur cette rencontre ou sur le match aller ? Un peu des deux, car nous avons perdu à domicile, regrette Krépin Diatta. Si l’on avait gagné au Stade Louis-II, ça aurait été une qualification directe ici, car un match nul suffisait. Mais nous allons apprendre de cette double confrontation. Tout le monde s’est battu et a eu cette grinta nécessaire pour revenir, malheureusement cela n’a pas été suffisant. » Reste maintenant à gommer les défauts en Ligue 1 pour retrouver la C1 la saison prochaine.

« Il y a un gros match qui nous attend ce week-end en Championnat face au LOSC, alors il va falloir repartir de l’avant pour pouvoir ressortir des performances de ce type-là en Ligue 1, afin de rejouer la Ligue es Champions la saison prochaine, ajoute le numéro 27 de l’ASM. C’est clair que nous sommes tous très déçus. Mais je veux tirer un coup de chapeau à mes coéquipiers, car j’ai véritablement senti une équipe qui voulait se qualifier ce soir ! Malheureusement, les dieux du football en ont décidé autrement. »

