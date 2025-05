Suite à des insultes racistes ciblant un arbitre lors d’un match précédent, Saint-Amand sera contraint de disputer ses matchs à domicile à portes closes jusqu’à nouvel ordre.

Tant que la situation ne changera pas, le Saint-Amand Hainaut Basket sera contraint de disputer ses matchs à huis-clos dans la salle Maurice-Hugot. Cette information a été divulguée par le SAHB le mardi 18 février, suite à une décision de la Commission Fédérale de Discipline. Cette pénalité découle du match à domicile contre La Tronche où une insulte raciste a été lancée envers l’un des arbitres de la partie.

Si l’individu avait été reconnu et ensuite évincé de la salle, et si le match avait pu se dérouler jusqu’à son achèvement, cet incident n’aurait donc pas été sans répercussions. Par conséquent, avant une éventuelle réouverture au public, les Green Girls doivent attendre que leur dossier soit examiné par la Commission Fédérale de Discipline. Confronté à des problèmes en championnat avec un bilan de quatre triomphes et onze pertes après quinze rencontres, Saint-Amand sera donc contraint de jouer ses matchs à domicile sans l’appui de ses supporters.

