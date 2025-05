Les Lions du Sénégal ont entamé leur campagne de qualification pour l’AfroBasket 2025 avec une première séance d’entraînement ce matin à Rabat, où ils affronteront leurs adversaires du 21 au 23 février 2025.

Ousmane Ndiaye signe son grand retour

Parmi les visages attendus dans la tanière, celui d’Ousmane Ndiaye ne passe pas inaperçu. L’ailier sénégalais, absent lors du dernier regroupement en raison d’un calendrier chargé en club, est de retour avec une motivation intacte. « C’est un grand plaisir pour moi de revenir dans la tanière. Je ne pouvais pas venir lors du dernier rassemblement car c’était compliqué avec le calendrier des compétitions en club. Là, je suis vraiment content d’être ici. C’est le même groupe, nous sommes soudés, il y a une vraie cohésion et nous avons cette volonté de nous qualifier. »

Un retour important pour l’équipe, qui pourra compter sur son talent et son expérience, notamment acquise en EuroLeague, une compétition qu’il considère comme un tremplin pour les joueurs africains. « L’EuroLeague est une grande ligue qui favorise la progression des joueurs. On apprend beaucoup à travers les matchs, les coachs et les entraînements. »

Un objectif clair : la qualification

Le Sénégal, habitué aux joutes continentales, aborde ces qualifications avec ambition. Avec un effectif soudé et des joueurs évoluant au plus haut niveau, les Lions veulent décrocher leur billet pour l’AfroBasket 2025 et confirmer leur statut de grande nation du basketball africain.

Le rendez-vous est donc pris du 21 au 23 février à Rabat, où les Lions devront imposer leur force collective et leur talent individuel pour décrocher la qualification et briller dans cette dernière fenêtre avant l’AfroBasket en août prochain en Angola.

