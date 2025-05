Pape Meïssa Ba a vécu un moment fort ce week-end sous les couleurs de Schalke 04. Auteur du but de la victoire contre Karlsruhe (2-1), l’attaquant sénégalais a ouvert son compteur avec son nouveau club et permis aux siens de retrouver le chemin du succès.

Positionné au second poteau après un corner de Paul Seguin à la 34e minute, l’attaquant sénégalais a su profiter d’une situation confuse dans la surface pour placer sa frappe décisive. Après une série de déviations, il s’est retrouvé au bon endroit pour conclure et donner l’avantage aux siens. « C’était évidemment un sentiment particulier », a confié l’ancien buteur du Grenoble Foot, heureux d’avoir marqué son premier but à la VELTINS-Arena. Mais au-delà de cette réalisation, l’essentiel pour lui était la victoire collective. « Au final, il était plus important pour moi de retrouver le chemin de la victoire », a-t-il ajouté.

Après son but, le joueur formé à Dakar Sacré Coeur s’est tourné vers la Nordkurve, avant de tapoter sa main gauche avec son index droit, reproduisant un geste qu’il avait déjà fait en Ligue 2. Une célébration dont il garde encore le secret : « Je révélerai de quoi il s’agit à la fin de la saison », a-t-il lancé avec un sourire. En attendant, le Sénégalais veut continuer à aider l’équipe, notamment en formant un duo efficace avec Kenan Karaman. « Kenan aime avoir le ballon et le distribuer. Je cherche ensuite à être au bon endroit pour marquer. Je me sens prêt à aider l’équipe tout de suite. C’était mon objectif après mon arrivée en Allemagne. J’ai été très bien accueilli par les gars », a-t-il souligné.

wiwsport.com