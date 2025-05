Après la première édition du meeting de Saint-Louis, l’Association Athlétisme Sénégal a lancé ce mardi la première édition du meeting de Kaolack. Ce rendez-vous dans la capitale du Saloum, viendra s’ajouter au circuit annuel après l’événement de Saint-Louis.

En conférence de presse ce mardi à Kaolack, les organisateurs du meeting international d’athlétisme de Kaolack ont présenté une nouvelle étape sur le circuit national. Après le Meeting International de Dakar et le Meeting International de Saint-Louis, place à celui de Kaolack. Comme promis lors de la première édition qui s’est tenue à Saint-Louis l’année dernière, les organisateurs ont tenu parole avec cet événement qui place la capitale du Saloum dans le calendrier annuel des athlètes sénégalais, mais aussi du monde entier.

Après la disposition d’une nouvelle piste opérationnelle au Stade Lamine Gueye, la ville de Kaolack est donc prête à accueillir le meeting à l’instar de Dakar et de Saint-Louis. « Depuis l’année dernière, nous avons lancé ce circuit avec le meeting de Saint-Louis. Aujourd’hui, on a l’étape de Kaolack qui vient s’ajouter à celle de Saint-Louis. Car l’objectif comme on l’avait dit est d’ajouter au fur et à mesure Diourbel… », a déclaré le Chef de projet du meeting, Manirou Dembélé.

Ce rendez-vous annuel permettra aux athlètes venus de partout à travers le monde de gagner des points mais aussi, pour les participants sénégalais de se jauger au reste du monde, aux meilleurs dans leur catégorie. « Ce qui manque aujourd’hui à nos athlètes, c’est de la compétition – c’est-à-dire voir d’autres athlètes et rivaliser avec eux. Ce meeting est inscrit sur le calendrier international de World Athletics et il va rapporter des points au niveau ranking pour que les athlètes puissent se qualifier aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette année, on va intégrer la petite catégorie pour leur permettre de rivaliser avec les meilleurs de la sous-région. On attend pour ce meeting de Kaolack pas moins de 150 athlètes qui viendront de la France, des États-Unis, de la Belgique… On reçoit pas mal de demandes, mais pour l’instant, on en est aux discussions », a annoncé Manirou Dembélé en conférence de presse.

Rendez-vous est donc pris pour le 19 avril au Stade Lamine Gueye pour le Meeting International d’athlétisme de Kaolack. Cet événement se tiendra une semaine après le Meeting International de Saint-Louis.

