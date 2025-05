C’est l’actualité de la lutte sénégalaise actuellement. Qui sera prochain adversaire de Franc ? Alors que son camp réclame l’affrontement contre Balla Gaye 2, d’autres voix, comme celle de Bécaye Mbaye, estiment qu’un duel avec Eumeu Sène est désormais inévitable.

Président de l’écurie Rock Énergie et membre du staff de Franc, Khadim Gadiaga a lancé un message clair à la communauté de la lutte. « Nous réclamons le vieux lion Balla Gaye 2, c’est désormais la principale cible de Franc. Il s’est positionné comme le mentor d’Ama Baldé et a attaqué Modou Lô dans ce combat. Qu’il vienne donc pour se frotter à notre ‘Ndiago’. Ils ont formé une coalition pour vaincre Franc, mais aujourd’hui on leur a montré qu’on avait la solution face à Pikine. »

Selon Gadiaga, Franc ne souhaite affronter ni plus ni moins que l’empereur de l’arène, Balla Gaye 2, même si ce dernier doit descendre dans l’arène le 20 juillet face à Siteu. Dans cette logique, Eumeu Sène est écarté pour l’instant, considéré comme un adversaire secondaire pour « Super Franky ».

Dans le même temps, le chroniqueur Bécaye Mbaye n’en finit pas de rappeler que, désormais, Eumeu Sène n’a plus d’excuse pour esquiver un duel avec Franc. « Aujourd’hui, Eumeu Sène n’a plus d’excuse pour ne pas affronter Franc, c’est devenu inévitable. Beaucoup se demandent pourquoi Eumeu Sène n’a pas eu de combat récemment. La vérité, c’est qu’il attendait en réalité le vainqueur du combat entre Franc et Ama Baldé. Il est malin, il savait que ses deux frères avaient déjà des combats à venir, alors il est resté en retrait, attendant que l’un des deux perde pour pouvoir affronter le vainqueur. »

Avec sa 14ᵉ victoire consécutive et une série d’invincibilité impressionnante, Franc s’est imposé comme le leader incontesté de la lutte sénégalaise. Ces déclarations cristallisent un dilemme dans le camp des Parcelles Assainies : faut-il cibler en priorité le « vieux lion » Balla Gaye 2 ou attendre que la dynamique se porte sur un duel avec Eumeu Sène, perçu comme l’adversaire idéal par de nombreux observateurs ?

Alors que le calendrier annonce un combat décisif le 20 juillet et que la tension monte dans les rangs des champions, la question reste posée : Balla Gaye 2 osera-t-il se mesurer à Franc, ou verra-t-on émerger l’inévitable confrontation entre Franc et Eumeu Sène ? Les prochains affrontements devraient trancher cette bataille pour la suprématie dans l’arène sénégalaise.

