L’absence de Seny Dieng lors des prochaines échéances de l’équipe nationale du Sénégal laisse un poste vacant qui attise toutes les convoitises. La concurrence s’annonce rude entre plusieurs prétendants. Entre performances en club et expérience internationale, qui a le plus de chances de s’imposer comme le dernier rempart des Lions de la Teranga ?

Yehvann Diouf, le plus proche de la tanière

Titulaire indiscutable au Stade de Reims en Ligue 1, Yehvann Diouf s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes gardiens du championnat français. Avec 22 apparitions en Ligue 1, 3 clean sheets et seulement 34 buts encaissés, il se distingue par sa régularité et son aisance dans le jeu au pied. Son expérience dans un championnat relevé comme la Ligue 1 joue en sa faveur. De plus, il a évoqué en conférence de presse en janvier dernier sa discussion avec Pape Thiaw : « J’avais dit que j’étais prêt à venir avec la sélection, venir sur la pointe des pieds et prêt à occuper n’importe quel poste. J’ai déjà ce lien assez fort avec ce pays, et c’est pour ça que je le mets au même niveau que la France », avait-il déclaré en expliquant son choix. Toutefois, l’accouchement de sa femme, coïncidant avec la fenêtre de mars, pourrait reporter sa venue dans la tanière.

Ngagne Demba Thiam, le géant en pleine ascension

Avec son imposant gabarit (2,02 m), Ngagne Demba Thiam impressionne par sa présence aérienne et ses réflexes sur sa ligne. Actuellement en Serie B italienne avec la Juve Stabia, il enchaîne les bonnes performances, totalisant 8 clean sheets, dont trois consécutifs, qui ont permis à son club de se hisser aux avant-postes du championnat. Il compte 26 matchs disputés avec 29 buts encaissés. En novembre dernier, il faisait partie des trois nominés pour le meilleur joueur du mois de Wiwsport. Peu expérimenté au niveau international, il pourrait toutefois profiter de sa dynamique pour s’imposer comme un choix crédible.

Massamba Ndiaye, enfin la bonne convocation ?

Lors du dernier rassemblement des Lions en novembre dernier, des rumeurs sur une probable convocation du gardien de 23 ans avaient animé les débats. « Une convocation qui aurait été retirée à la dernière minute ! » Pas de démenti des deux parties, le sujet a été rapidement clos. Mais elle revient sur la table à l’approche de la prochaine publication de la liste. L’ancien pensionnaire du CNEPS Excellence, passé au Pau FC, vit une saison en dents de scie avec Clermont en Ligue 2, avec 3 clean sheets en 20 matchs disputés et 24 buts encaissés. Clermont, sans doute frustré par ses trois défaites d’affilée, l’a mis sur le banc pour tester son concurrent, résultat : un match nul avec Bastia. Ndiaye devrait se reprendre très vite pour rester dans le radar de coach Thiaw.

Alioune Badara Faty, l’expérience africaine

Gardien du TP Mazembe et ancien du Casa Sports, Alioune Badara Faty connaît bien le football africain. Vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal et du CHAN 2022 sous les ordres de Pape Thiaw, il a déjà goûté à la pression des grandes compétitions sans pour autant être un acteur clé. Son style de jeu, basé sur la sérénité et les interventions décisives, lui donne un avantage face à ses concurrents. Cependant, son évolution en club est moins médiatisée que celle de ses « concurrents » pour ce poste. Le TP Mazembe, qui s’est arrêté en phase des poules en Ligue des champions de la CAF, nous a gratifiés de ses buts et arrêts. Le meilleur gardien du LinaFoot en 2024, souvent élu homme du match dans la première division de la RDC, est sur la liste des prétendants.

Face à la concurrence, Pape Thiaw va-t-il redistribuer les cartes ?

Avec des profils aussi différents qu’intéressants, le sélectionneur Pape Thiaw devra trancher en fonction des besoins de l’équipe et du style de jeu qu’il souhaite mettre en place. La prochaine liste de sélectionnés nous en dira plus sur les intentions du coach. S’il est clair qu’Édouard Mendy est le gardien numéro 1, Mory Diaw pourrait perdre sa place de numéro 2 en restant une longue période sans jouer. Avec Rodez en Ligue 2, il compte 2 matchs, 2 buts concédés et 1 clean sheet. Une reprise de la compétition au début de ce mois. Mais un temps de jeu faible n’a pas vraiment été un critère déterminant pour le prédécesseur de Thiaw dans la sélection. Aliou Cissé a plus misé sur l’expérience que sur la concurrence du plus en forme. Ce qui pourrait changer avec le nouveau sélectionneur.

Le Sénégal a la chance de posséder plusieurs talents au poste de gardien de but, une position longtemps considérée comme un point faible de l’équipe. Si l’absence de Seny Dieng est un coup dur, elle ouvre aussi la porte à une nouvelle génération prête à relever le défi. Qui sera le prochain gardien numéro deux ou trois des Lions ? Réponse dans les semaines à venir.

