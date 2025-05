Demba Thiam, Pape Gueye, Boulaye Dia… Plusieurs footballeurs sénégalais se sont illustrés dans les Championnats étrangers au cours de la semaine écoulée. Voici notre Team Of The Week, disposée en 4-2-3-1.

DEMBA THIAM passeur

Même s’il n’a pas été impeccable dans ce jeu, le portier sénégalais de la Juve Stabia s’est bien distingué par ses relances lors de la victoire contre Cosenza en Serie B ce dimanche (3-0). Le joueur de 26 ans s’est mué en passeur décisif sur le second but des siens. À noter également ses quatre bels arrêts, dont un sensationnel devant Luca Garritano dès la 8e minute, qui lui ont permis d’engranger son huitième clean-sheet en Championnat cette saison, avec une Juve Stabia classée à une bonne sixième place.

YOUSSOUF SABALY rassurant

Pour son retour de blessure avec le Real Betis pour affronter La Gantoise en barrage aller de Ligue Europa Conférence jeudi dernier, le latéral droit de 31 ans en avait mis un peu de temps à entrer dans son match. Mais au fur et à mesure de la partie, il est monté en puissance et est l’auteur de la passe décisive sur la magnifique ouverture du score d’Anthony. Il a tenu son rang défensivement dans ce match remporté 3 buts à 0 par son équipe.

SADIBOU SANE impeccable

À l’image de ses compatriotes en attaque, le jeune défenseur de 20 ans continue d’assurer et de rassurer dans l’axe central du FC Metz en Ligue 2. Lors de la victoire 0-3 à Guingamp ce samedi, Sané a parfaitement incarné la solidité défensive messine, à l’image de son retour décisif devant Amine Hemia à l’heure de jeu. Il a fait preuve d’autorité dans ses interventions, ses duels et s’est montré précis sur les relances. Fiable.

ABDOULAYE NIAKHATE NDIAYE buteur

Titulaire vendredi lors de la réception d’Auxerre en Ligue 1, le défenseur sénégalais du Stade Brestois n’a pas été totalement en irréprochable dans cette partie qui s’est soldée par un 2-2, bien au contraire. Battu dans son duel sur l’ouverture du score auxerroise, il pouvait également faire mieux sur le second but adverse. Cependant, c’est bien lui qui avait permis à Brest de revenir à 1-1 pour son premier but sous ses nouvelles couleurs et en Ligue 1. Le froid et le chaud.

BAÏLA DIALLO solide

Installé sur le poste de latéral gauche à Clermont, où il est capable de dépanner à droite ou dans une défense à trois, l’international espoir sénégalais a une nouvelle fois montré beaucoup de sérieux face à Bastia en Ligue 2 (1-1). Très rarement pris à défaut, Diallo a été impérial durant toute la rencontre. Le joueur de 23 ans a remporté quasiment tous ses duels, a multiplié les tacles et contré plusieurs frappes adverses. Précis également sur les relances.

IDRISSA GANA GUEYE essentiel

Présent dans le onze de départ d’Everton pour le déplacement à Crystal Palace en Premier League ce samedi, l’expérimenté milieu de terrain n’a pas eu son très bon rendement habituel lors des derniers matchs. Pour autant, ses qualités ont été bien senties et primordiales dans la victoire 1-2 des Toffees. Gana a été plutôt propre dans ses transmissions et dynamique dans ses tacles. Il a aussi tant bien que mal joué son rôle dans la conservation du ballon et sur certaines phases offensives.

PAPE GUEYE tonique

Pour son deuxième Derbi de la Comunicat face à Valence ce samedi, le milieu de terrain de Villarreal a tenu son rang. Avec beaucoup de générosité, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été capable de récupérer plusieurs ballons. En maîtrise, il a réussi à orienter le jeu et a même accompagné plusieurs actions offensives. Cerise sur le gâteau, le champion d’Afrique 2022 a sublimé sa copie avec ce superbe but qui avait mis son équipe devant. Sa sortie à la 66e ? Villarreal en a fait les frais et concédé le nul (1-1).

MAKHTAR GUEYE impactant

Beaucoup moins en réussite lors de la victoire contre Plymouth ce samedi (2-0), l’attaquant de 27 ans avait raté deux grosses situations lors de cette rencontre. Mais difficile pour les supporters de Blackburn de lui reprocher grand-chose. L’ancien joueur de l’US Gorée sortait, en milieu de semaine, d’une performance supersonique contre West Bromwich Albion en marquant les deux buts de la victoire 0-2 des siens avec notamment une magnifique reprise acrobatique. Avec lui en forme (5 buts, 6 passes décisives), les Rovers enchaînent et sont cinquièmes de Championship.

BOULAYE DIA en sauveur

Incertain pour le choc en Serie A contre Naples ce samedi, l’attaquant de la Lazio Rome avait finalement pu tenir sa place dans le groupe de Marco Baroni. S’il a démarré sur le banc et n’aura fait son entrée qu’à un quart d’heure de la fin du match, il n’a pas manqué de se montrer décisif. C’est lui qui a permis aux siens d’arracher le nul 2-2 dans ce match en marquant au terme d’une action qu’il a lui-même initiée. Onze buts cette saison pour l’indispensable Boulaye Dia.

PAPE MEÏSSA BA décisif

Schalke 04, qui vit une saison aux montagnes russes, a retrouvé le succès en Bundesliga 2 en dominant Karlsruher (2-1) ce dimanche. Et c’est en partie grâce à l’ancien attaquant de Grenoble que les Mineurs l’ont emporté dans ce match. Déjà bien au duel sur l’ouverture du score, Meissa Ba a inscrit le but de la victoire, signant sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs.

IDRISSA GUEYE enchaîne

Le nouvel jeune attaquant sénégalais du FC Metz est l’une des véritables révélations de cette seconde partie de saison en Ligue 2 française. Mis dans le grand bain du Championnat dès son arrivée, l’ancien pensionnaire de Génération Foot donne raison à son entraîneur, Stéphane Le Mignan. Lors du choc contre Guingamp ce samedi, le Mbourois ne s’est pas caché. Il s’est procuré de deux belles situations qu’il a ratée. Mais il a été insistant et a finalement été récompensé par ce but du break à 2-0 pour Metz, marquant ainsi son troisième but pour son sixième matchs et contribuant au précieux succès 0-3 des Messins, deuxièmes de Ligue 2.

