Invité à un tournoi international qui a lieu au Maroc, le Sénégal qui peaufine sa stratégie pour la CAN disputera trois matchs amicaux. Le groupe des Lionceaux composé de 21 joueurs défiera la Zambie au stade Mohamed VI.

Champion d’Afrique en titre, le Sénégal sera très attendu pour la prochaine CAN. L’horloge tourne d’ailleurs pour cette grande compétition qui va aura lieu du 30 mars au 19 avril 2025. Les 16 équipes participantes sont en pleine préparation de ces joutes. A l’image du Maroc qui a organisé un tournoi international afin de se jauger avec des équipes comme la Zambie, l’Egypte et le Sénégal. Une aubaine pour le sélectionneur Pape Ibrahima Faye qui vise le doublé avec la sélection U17.

Vainqueur du tournoi UFOA-A en novembre passé, le travail ne s’est pas arrêté. Le technicien a évalué près d’une centaine de joueurs de moins de 17 ans pour faire la sélection des meilleurs. Ce lundi soir, il a fait part d’une liste de 20 joueurs qui disputeront le tournoi international. Les Lionceaux joueront la sélection des moins de 17 ans de la Zambie. Le coup de sifflet sera donné à 16h Gmt.

Pour rappel, le Sénégal dans le groupe C sera opposé à la Gambie, la Tunisie et la Somalie.Le tournoi élargi réunira 16 équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Un nombre record de 10 nations africaines se qualifiera pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025, qui rassemblera 48 équipes et se tiendra au Qatar du 5 au 27 novembre 2025.

wiwsport.com