L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal est désormais au complet à Rabat, où elle disputera la dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025.

D’après Le Quotidien, les joueurs évoluant à l’étranger ont rejoint leurs coéquipiers après l’arrivée du staff technique et des deux joueurs locaux, Bamba Diallo et Makhtar Guèye. Malgré un contexte personnel difficile, Pape Moustapha Diop, endeuillé par la perte de son père à Saint-Louis, a fait le choix d’être présent pour ces rencontres décisives. En tête du groupe C, devant le Cameroun, le Rwanda et le Gabon, le Sénégal est en bonne voie pour décrocher sa qualification pour la phase finale prévue en août en Angola.

Contrairement à certaines sélections, le staff dirigé par Mamadou Guèye « Pabi » et Parfait Adjivon a opté pour une préparation sans match amical. Les Lions débuteront la compétition vendredi face au Rwanda (14h), avant d’affronter le Gabon samedi (11h) et de conclure contre le Cameroun dimanche (14h).

wiwsport.com