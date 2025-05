Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

14 combats – 14 victoires : C’est net, c’est fort, c’est FRANC

•⁠ ⁠Au terme d’un combat maîtrisé, Franc s’est nettement imposé sur Ama Baldé à l’Arène Nationale ce dimanche soir

•⁠ ⁠⁠Cette victoire ouvre encore plus la voie vers le graal aux Parcellois et enfonce un peu plus le Pikinois Ama Baldé

Qualif’ CAN 2026

Les Lionnes passent au second tour sans jouer

Préparation CAN U17

Un tournoi à Casablanca pour les Lionceaux

Stade Rennais

Lille stoppe la série de Habib Beye

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de wiwsport pour télécharger et lire gratuitement le Journal wiwsport votre quotidien sportif sénégalais.

wiwsport est le n°1 du sport au Sénégal. Retrouvez toute l’actualité sportive du Sénégal sur nos plateformes digitales : site web, application mobile iOS et Android, chaîne YouTube et réseaux…

wiwsport.com