Dimanche soir, le Stade Rennais a subi sa première véritable déconvenue sous les ordres d’Habib Beye, s’inclinant 2-0 à domicile face à Lille. Réduits à dix après l’expulsion de Wooh, les Bretons n’ont pas su résister à la pression des Dogues, qui ont fait la différence en fin de match grâce à des buts de Nabil Bentaleb (80e) et Chuba Akpom (86e).

Après la rencontre, l’entraîneur sénégalais a reconnu la supériorité de l’adversaire. « Je pense qu’on est tombés face à une équipe plus mature d’entrée de match. Ils arrivaient à beaucoup nous faire sortir. Même si on a eu quelques situations à mieux négocier, ils ont toujours été dans une forme de contrôle que l’on n’a jamais reprise », a-t-il expliqué.

Il a également analysé les difficultés rencontrées par son équipe, notamment après l’expulsion de Wooh et la blessure de Furuhashi. « Lille a été meilleur dans l’occupation du terrain et sa manière de nous faire courir. On était face à une équipe de Ligue des champions, on l’a vu ce (dimanche) soir. Ils ont été supérieurs à nous. Dans les derniers choix qu’on a eus à faire dans les trente derniers mètres, on a manqué de poids pour les mettre sous pression. Mais j’ai beaucoup aimé l’état d’esprit de mes garçons », a-t-il ajouté. Actuellement 13ᵉ en Ligue 1, le Stade Rennais devra rapidement se remobiliser pour espérer décrocher un résultat positif lors de son prochain match face au Stade de Reims.

