Sans jouer, l’Equipe Nationale féminine de football du Sénégal s’est qualifiée pour le prochain tour des éliminatoires pour la CAN 2026. Selon nos informations, son adversaire tchadien a dû déclarer forfait.

Les Lionnes vont devoir s’en contenter. Alors qu’elles avaient la ferme envie de se rassembler et retrouver les pelouses après deux trêves internationales sans jouer, ce qui n’augure rien de bon dans leur préparation pour la CAN 2024 au Maroc (du 5 au 26 juillet 2025), elles pourraient encore une fois rester sur leur faim. En tout cas, ce ne sera pas le Tchad pour satisfaire leurs besoins.

En effet, la sélection tchadienne, que le Sénégal devait affronter au premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, dans une double confrontation calée pour les 21 (Abidjan) et 26 février (Thiès), a dû déclarer forfait. Par conséquent, les joueuses de Mame Moussa Cissé se qualifient pour le second et dernier tour éliminatoire où elles affronteront la Côte d’Ivoire.

