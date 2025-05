La 6ᵉ journée du National 1 Féminin de basket a débuté ce vendredi. La Jeanne d’Arc de Dakar a bien manœuvré en battant le Jaraaf (72-43) au stadium Marius Ndiaye.

La vieille dame, qui a été battue par le DUC la semaine précédente, n’a pas laissé de place au doute lors de son sixième match de championnat. Sokhna Konteye et ses associées ont repris le goût de la victoire face aux Médinoises, qui étaient en plein essor avec trois triomphes consécutifs. La JA conclut donc cette semaine sur une note positive, deux jours après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Cependant, le Jaraaf connaît une fin de dynamique positive et subit consécutivement une deuxième défaite après son élimination en quart de finale de la coupe de la ligue au milieu de la semaine. Après six matchs, l’équipe Médinoise enregistre quatre succès et deux revers. Actuellement, la JA est en tête du groupe B tandis que le Jaraaf se maintient à la troisième position.

