Avec notamment un grand match de Mory Diaw, Rodez est allé s’imposer très largement sur la pelouse de Pau des Sénégalais Bingourou Kamara et Pathé Mboup (0-5), ce vendredi en Ligue 1. Le RAF se relance dans la course et maintien et plonge Pau dans le doute.

Large vainqueur à Pau (0-5) ce vendredi lors de la 23e journée de Ligue 2, Rodez a remporté de précieux points et a très bien réagi après ses quatre défaites d’affilée. En partie coupable sur la défaite des Ruthénois face à Bastia la semaine dernière, Mory Diaw s’est bien repris contre des Palois qui, eux, enchaînent un quatrième match sans victoire. Au classement, Rodez est 14e avec un points d’avance sur le barragiste, Clermont. Pau, de son côté, occupe la 10e place avec trois points d’avance sur son bourreau du soir.

Diaw tient déjà parole

Loin d’être exempt de tout reproche face à Bastia, le gardien de but prêté par Clermont avait à cœur de se racheter le plus rapidement possible, comme il l’avait fait comprendre. Il a plutôt assuré le coup à Pau avec ses cinq arrêts (6e, 17e, 45e°+2, 82e, 89e) qui ont été déterminants dans le succès des siens. En revanche, son collègue du côté adverse Bingourou Kamara a vécu une soirée pour le moins compliquée, tout comme l’attaquant palois Pathé Mboup, frustré par quelques arrêts de Mory Diaw, justement.

