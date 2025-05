En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le Stade Brestois a été accroché (2-2) par Auxerre ce vendredi samedi. Le défenseur sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a signé l’un des buts brestois.

Quatre jours après avoir été battu par le Paris Saint-Germain en barrage aller de Ligue des Champions, le Stade Brestois n’a pas réussi à se reprendre en Championnat et enchaîner une deuxième victoire qui aurait été précieuse pour ses ambitions européennes. Face à une équipe auxerroise toujours très accrocheuse, les hommes d’Eric Roy ont lâché deux points Stade Francis-Le-Blé (2-2), ce vendredi en ouverture de la 22e journée.

Premier but en Ligue 1 pour Niakhaté Ndiaye

Avec cette contre-performance à domicile, le Stade Brestois manque alors l’occasion de grimper provisoirement à la sixième place du classement de Ligue 1 et pourrait même se voir chiper « sa » huitième position à la fin de cette 22e journée. Mais les Ty’Zefs n’ont pas vraiment à rougir de ce match nul. Car il a fallu revenir à la marque à deux reprises. Plus en réussite en première période, l’AJ Auxerre a pris l’avantage grâce à Gaëtan Perrin (18e).

C’est au retour des vestiaires que les Bretons ont réussi à réagir. Opportuniste, le jeune défenseur sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye égalisait pour les locaux après une heure de jeu (60e). L’ancien joueur de Troyes et de Bastia marquait ainsi son premier but avec Brest et en Ligue 1. Mais un quart d’heure plus tard, un doublé de Perrin remettait Auxerre devant (74e). C’est finalement Ludo Ajorque qui a sauvé le nul pour Brest (79e).

wiwsport.com