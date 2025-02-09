Valence a de nouveau cédé en championnat. Lors de la 20e journée de la Liga ACB, Brancou Badio et ses coéquipiers ont subi une défaite à domicile face à Barcelone (86-100).

Au cours d’une semaine, Valence a subi deux défaites consécutives dans le championnat. Les Valenciens ne retrouveront pas le chemin de la victoire pour cette journée, après avoir été battus récemment par Andorra. Même à la maison, les Oranges peinaient à rivaliser avec les Blaugranas qui maîtrisaient pleinement la rencontre, menant logiquement à la mi-temps (37-52).

Après la pause des vestiaires, le Barça a continué de jouer à son rythme dans une rencontre où tout semblait lui sourire, comme en témoigne le score à l’issue du troisième quart-temps (64-82). Au dernier quart, la tâche était moins ardue : les visiteurs ont réalisé l’objectif en dépassant même le seuil des 100 points.

En ce qui concerne Valence, la mauvaise passe continue et il est urgent de se remettre sur la bonne voie pour regagner en confiance. Brancou Badio a enregistré seulement 3 points, 2 rebonds et 7 passes décisives. Dans le classement, Valence se situe à la quatrième position malgré deux défaites consécutives.

Wiwsport.com