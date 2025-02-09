Essamaye FC de Ziguinchor a repris les commandes de la Ligue 2 après son succès de ce dimanche devant le Ndiambour.

Après la victoire de l’AS Douanes samedi, Essamaye FC devait gagner pour reprendre la première place. Le club de Ziguinchor ne s’est pas manqué car il s’est imposé face au Ndiambour (1-3). Ce neuvième succès permet à Essmaye de prendre trois points d’avance sur les gabelous.

Relégué à la troisième place du classement, le stade de Mbour a été tenu en échec par NGB (1-1). La lanterne rouge Amitié FC et AS Bambey se sont aussi partagé les points dans cette 14e journée de Ligue 2.

Résultats

Stade de Mbour 1-1 NGB

Amitié FC 0-0 AS Bambey

Ndiambour 1-3 Essamaye FC

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