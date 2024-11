Les Aigles de la Médina seront présentes lors de la cérémonie des CAF Awards 2024. Le club sénégalais fait partie des huit formations nommées pour le trophée de meilleur club féminin de l’année.

Les Aigles de la Médina ont vécu un parcours pour le moins douloureux lors de leur première participation à la Ligue des Champions féminine de la CAF, éliminées dès la phase de groupes après trois défaites en autant de sorties. Mais cela n’entachera certainement pas la magnifique saison que viennent de passer les Médinoises.

Les Aigles plébiscitées par la CAF

Plus que pour la brillante qualification à la C1 via le tournoi qualificatif zonal, ce sont les performances sur la scène nationale qui ont marqué les esprits durant la campagne 2023-2024. Après plus de 15 ans de disette, elles ont remporté la D1 féminine sénégalaise, avant de conclure une superbe saison avec la Coupe du Sénégal dames.

Cela pouvait donc difficilement passer inaperçu, notamment aux yeux des observateurs du football féminin au niveau de la Confédération Africaine de Football. Ce mercredi, la CAF a effectivement dévoilé le nom des huit clubs féminins nommés pour le trophée de meilleur club de l’année lors de CAF Awards 2024 (Maroc, 16 décembre). Et les Aigles sont présentes, aux côtés de formations comme l’AS FAR et les Mamelodi Sundowns.

Les clubs féminins nommés pour le titre de meilleure équipe de l’année aux CAF Awards 2024

TP Mazembe (RD Congo)

FC Masar (Egypte)

CBE (Ethiopie)

AS FAR (Maroc)

Edo Queens (Nigeria)

Aigles de la Medina (Sénégal)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

University of the Western Cape (Afrique du Sud)

wiwsport.com