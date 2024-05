Les Aigles jouaient sous la peau de championnes du Sénégal. La défaite de l’AS Bambey samedi contre le Jappo Olympique de Guédiawaye (1-2) avait confirmé le titre, la victoire (1-0) face à l’USPA ce lundi est venue officialiser ce troisième sacre du club médinois.

Cela ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs journées. Les Aigles de la Médina ont officiellement remporté, ce lundi 13 mai, le titre de champion du Sénégal, le troisième dans l’histoire du club. La victoire obtenue à l’arrachée face à l’Union Sportive des Parcelles-Assainies (1-0) rend l’équipe de Cheikh Oumar Diouf intouchable à l’issue de cette 19e journée de la D1 Féminine. Mais le titre avait déjà été acquis depuis deux jours.

Comment ? En perdant sur son terrain samedi face au Jappo Olympique de Guédiawaye (1-2), l’AS Bambey n’avait pas uniquement perdu son statut de dauphine des Aigles de la Médina. Le promu diourbelois avait également mis fin à ses minces chances de remporter le titre de champion du Sénégal puisque restant bloquer à neuf unités du leader avec un désavantage sur les deux confrontations directes à trois journées de la fin.

Les Aigles disposent de l’USPA et fêtent bonnement le sacre

De son côté, le Jappo Olympique de Guédiawaye, qui a pris la deuxième place en faveur de son succès contre Bambey, ne pouvait pas en revanche espérer revenir sur les Aigles de la Médina. Le JOG sera en effet exempté pour la 20e journée et n’a plus que deux rencontres à disputer. Ce qui avait donc confirmé le titre pour les Aigles de la Médina depuis samedi. Les filles de Cheikh Oumar Diouf l’ont fêté par ce succès contre l’USPA.

Il aura fallu un but de Bineta Seck dans les dernières minutes au Stade Djagaly Bakayoko pour s’imposer face à une équipe de l’USPA qui leur a donné du fil à retorde jusqu’au bout. Plus titrées depuis 2007, les Aigles de la Médina retrouvent un statut plus conforme à l’histoire du club. Il reste la Coupe du Sénégal pour confirmer cette saison, et aussi se donner les moyens pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des Champions.

wiwsport.com