Les Aigles de la Médina se sont inclinées contre le TP Mazembe (0-4) pour leur troisième et dernier match de Ligue des Champions féminine. Les Sénégalaises terminent dernières de leur groupe avec un lourd bilan.

Les Aigles de la Médina ont longtemps fait de la figuration pour leur première participation en phase finale de Ligue des Champions féminine de la CAF. Le match contre le Tout-Puissant Mazembe au Stade Larbi Zaouli (Casablanca), ce vendredi 15 novembre, n’a pas été une exception dans leur apprentissage. Déjà sûres d’être éliminées, les Sénégalaises ont lourdement chuté face aux Congolaises.

Trois défaites et aucun but marqué

Comme lors du précédent match contre les Sud-Africaines de l’University of Western Cape LFC (défaite, 2-0), les partenaires de Ngouye Sarr, avec un onze légèrement remanié, ont réussi à tenir bon en première période, avant de finalement sombré dans la seconde. Le TP Mazembe a ainsi marqué quatre buts au retour des vestiaires. Des réalisations signées Lacho Marta (50e), Kreto (52e, 65e) et Kanjinga (71e).

Avec ce deuxième succès en trois rencontres, le TP Mazembe termine deuxième de la poule A et est qualifié pour les demi-finales, derrière le FAR de Rabat, victorieux de l’UWC (2-0). De leur côté, les Aigles de la Médina concèdent leur troisième défaite en trois matchs et quittent la compétition avec neuf buts encaissés et aucun but marqué. L’apprentissage aura été très difficile mais le mérite d’en arriver là reste.

wiwsport.com