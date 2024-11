Dans le cadre du partenariat avec le FC Barcelone, deux pensionnaires de la Be Sport Academy, Mouhamed Dabo et El Hadji Malick Cissé, sont partis en stage de perfectionnement au club catalan. Une fierté pour le centre de formation sénégalais.

Un peu mois d’un mois après l’officialisation de leur partenariat, la Be Sport Academy et le FC Barcelone ont déjà détectés le nom de leurs premières pépites au sein du centre de formation sénégalais. En effet, comme annoncé sur ses réseaux il y a quelques jours, l’académie présidée par El Hadji Dieng a envoyé Mouhamed Dabo et El Hadji Malick Cissé en stage chez le club catalan.

Nos deux deux pensionnaires Mouhamed Dabo et Elhadji Malick Cissé, fraichement couronnés champions UFOA A en catégorie U17 s'envolent en direction du @FCBarcelona pour un stage de 15 jours. Ils sont accompgnés par Boubacar Niang de l'Agence Niagara#besportacademy pic.twitter.com/3VAypzQtMj — Be Sport Academy (@Besportacademy) November 10, 2024

« Naturellement, c’est une fierté, nous confie El Hadji Cissé. C’est le début d’un projet dans lequel il est prévu que des jeunes joueurs, avec du potentiel, soient repérés. Ils sont partis faire des tests, dans l’espoir de répondre aux attentes et que cela puisse aboutir sur une signature. C’est une première expérience, mais ça prouve qu’on est en train de faire une formation de qualité. Ça nous crédibilise. »

Habitués à la nouvelle génération de l’Equipe Nationale U17 du Sénégal, Mouhamed Dabo et El Hadji Malick Cissé viennent fraîchement de remporter le Tournoi UFOA/A de la catégorie. Le milieu de terrain, qui a le plus porté le brassard de capitaine durant la compétition, et le polyvalent défenseur, devenu titulaire après le premier match, ont clairement été parmi les meilleurs Lionceaux dans ce Tournoi.

« Ils ont été très bons. Je pense qu’ils font partie des têtes d’affiche de la sélection U17. Mais ce n’est pas une première, parce qu’il y a eu aussi Serigne Fallou Diouf. Quand il sortait du lot avec l’Equipe Nationale U17, il était joueur à Be Sport. Nos joueurs jouent les premiers rôles en sélection », estime El Hadji Dieng. A noter que Dabo et Cissé s’entraîneront pendant deux semaines avec les Juvenil B du Barça.

wiwsport.com