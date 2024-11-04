Au terme d’une finale d’anthologie, où elle aura été menée 2-0 à la pause avant de revenir en seconde période, l’Equipe Nationale U17 du Sénégal s’est finalement imposée aux tirs au but face au Mali en finale du Tournoi UFOA/A U17 (3-3, 5-4 t.a.b). Les Lionceaux prennent ainsi leur revanche, avec beaucoup de caractère.

Et à l’arrivée, c’est le Sénégal qui gagne ! Les Lionceaux, champions d’Afrique en titre, ont pris leur revanche sur le Mali en finale du Tournoi UFOA/A U17 ce lundi 4 novembre. Battus par les Aiglons lors de la dernière édition, les Sénégalais ont fait recours à l’épreuve des tirs au but pour s’imposer au terme d’un des matchs qui marqueront certainement à jamais cette compétition et qui fera sans doute grandir la bande à Pape Ibrahima Faye. Après les victoires finales en 2018 et 2021, c’est le troisième titre du Sénégal dans ce Tournoi qui le mènera encore à la CAN.

Les Lionceaux piégés d’entrée

Les partenaires de Mouhamed Dabo, le vice-capitaine de l’équipe, sont passés à côté de leur première période. Et ça, d’entrée de jeu. Pris dans leur propre jeu, eux qui ont souvent marqué dans les premières minutes lors de leurs précédents matchs, les Sénégalais ont concédé l’ouverture du score dès la 1ère minute. Sur une frappe de Bakary Simpara, repoussée par Vincent Gomis, Seydou Dembélé suit et trouve le chemin des filets (0-1, 1er). Pour la suite, les Aiglons se sont montrés disciplinés en défense et bien en place tactiquement et athlétiquement.

Malgré ses bonnes intentions et quelques velléités offensives et frappes, notamment de la part de Mouhamed Dabo (22e, 29e) et d’El Hadji Cissé (23e), le Sénégal ne parvenait pas à déverrouiller le coffre malien. Et pour ne rien arranger dans une première période compliquée, à l’image d’un Madické Ndiaye en souffrance, le Mali a pris deux buts d’avance, avec un second but signé Simpara, servi par un Seydou Dembélé qui profite d’une mauvaise relance de Madické. Sous pression, comme jamais avant, les Lionceaux connaissaient leur devoir après la pause.

Les Lionceaux retournent le Mali, paniquent mais exultent

Les changements de Pape Ibrahima Faye, au retour des vestiaires, ont intrigué et infusé pour avoir un impact en tout début de seconde période. El Hadji Yamar Ndiaye a alors apporté plus de vivacité et présence dans la défense malienne, et le numéro 9 des Lionceaux a rapidement réduit l’écart sur un bel enchaînement, servi par Etienne Mendy (48e). Déjà très remuant en demi-finale face à la Guinée-Bissau, Mendy a encore été déterminant et très inspiré. Passeur décisif sur la réduction du score, l’ailier de Diambars a permis au Sénégal d’égaliser sur un joli retourné, en pleine surface (53e).

Impactant, Yamar Ndiaye a profité d’une large domination sénégalaise dans cette entame de seconde période pour faire basculer la rencontre en faveur de son équipe. Sur un bon centre d’Ibrahima Sory Sow, le pensionnaire de Challenger Foot Center plongeait parfaitement dans la surface et pour marquer de la tête (63e). Le match n’avait pas encore basculé définitivement, bien au contraire. Les Maliens, de mieux en mieux dans la fin du temps réglementaire, sont revenus à 3-3 grâce Aboubacar Camara (67e). L’affaire s’est finalement réglée aux tirs au but, où Thiemoko Berthé a été le seul a raté, envoyant sa tentative sur la transversale. Pour le plus grand bonheur du Sénégal !

🏆 Le Sénégal remporte le Tournoi UFOA/A U17

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