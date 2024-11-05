Dans un groupe qui a très bien tourné et parfaitement mené par Pape Ibrahima Faye, plusieurs Lionceaux ont braqué les projecteurs sur eux durant le Tournoi UFOA/A U17 et marqué, sans doute, des points sur les petits papiers des nombreux recruteurs présents dans les tribunes tout au long de la compétition.

Ils ont vengé leurs « aînés » des Amara Diouf, Serigne Fallou Diouf, Issa Touré, Serigne Diouf… Ce lundi, les Lionceaux ont remporté la finale du Tournoi UFOA/A U17 en battant le Mali, au terme d’un match d’anthologie qui s’est finalement décidé aux tirs au but. Ainsi, ils ont pris leur revanche face à la même nation qui les avait battus au même stade en 2022. Pour ce faire, les joueurs de Pape Ibrahima Faye ont pu compter sur plusieurs éléments qui se sont montrés à la hauteur, à l’image d’El Hadji Ibrahima Sow, Mouhamed Dabo ou encore Etienne Mendy.

Vincent Gomis a rectifié le tir

« Tout ce qu’on a eu comme inquiétude aujourd’hui, c’est parce que ses premières passes ne venaient pas, alors qu’elles devaient venir de lui. Il était hésitant. Vous allez voir (…) On a un autre gardien qui joue bien avec les pieds ». Pape Ibrahima Faye ne mâchait ses mots au moment d’évoquer la performance de son gardien titulaire lors du premier match du Tournoi. Car oui, Vincent Gomis n’a pas dégagé entièrement de sécurité sur sa ligne face au Liberia, fautif notamment sur l’unique but encaissé en fin de rencontre. Mais si c’était vraiment pour le piquer de son orgueil plutôt que d’envisager une « sanction » qui aurait été de l’envoyer sur le banc, autant dire que le sélectionneur a réussi.

Dehors les doutes contre les Libériens, Gomis, pensionnaire de l’Académie Génération Foot, est véritablement monté en puissance au fil des rencontres et rentré pleinement dans sa compétition. Contre la Gambie, même s’il a été peu sollicité dangereusement, il a dégagé beaucoup de sérénité dans ses interventions et corrigé ses passes. En demi-finale contre la Guinée-Bissau, il a stoppé le premier tir au but bissau-guinéen pour donner de la voix à ses partenaires qui ont fini par s’imposer dans la séance. Impossible de lui reprocher grand-chose sur les trois buts concédés en finale face au Mali. Et, évidemment, il a eu son influence sur le penalty raté par Thiemoko Berthé aux tirs au but.

Le roc EL HADJI MALICK CISSE

Devant lui, Vincent Gomis n’a pas eu une défense très hermétique, mais cela aurait certainement été plus compliqué si El Hadj Malick Cissé n’était pas présent. Un des deux uniques joueurs de champ côté sénégalais, avec le latéral gauche Lamine Mbengue, ayant disputé toutes les minutes dans le Tournoi, le pensionnaire du Sahel FC de Dakar s’est imposé comme un véritable roc dans la charnière centrale sénégalaise. L’imposant défenseur central, qui a démarré la compétition avec Ibrahima Aidara avant de la finir aux côtés de Madick Ndiaye, est le pilier de cette sélection U17. Serein et très à l’aise balle au pied pour relancer, il a rassuré ses coéquipiers tout au long de la compétition. Buteur sur penalty face à la Gambie, il n’a pas raté ses tentatives aux tirs contre la Guinée-Bissau et le Mali, lui qui a été impliqué sur le retourné acrobatique d’Etienne Mendy contre les Aiglons.

EL HADJI IBRAHIMA SOW, le poumon de l’équipe

Unique joueur du Dakar Sacré-Cœur à figurer dans le groupe des Lionceaux, El Hadji Ibrahima Sow a crevé l’écran tout au long de ce Tournoi, dont il est assurément l’un des tous meilleurs joueurs. Titulaire dans le double pivot avec Mouhamed Dabo, il a déployé toutes ses qualités dès le commencement. Aligné d’entrée à tous les matchs, il avait déjà été buteur contre le Liberia. Ni buteur ni passeur contre la Gambie, il avait tout de même rayonné dans l’entrejeu et, comme tout au long de la compétition, même s’il a parfois tiré la langue sur les matchs disputés plutôt dans l’après-midi, comme face à la Guinée-Bissau, il s’est fait remarquer par une impressionnante capacité à s’imposer dans les tacles et récupérer de très bons ballons, malgré son petit gabarit. Quand il prend le ballon, il avance à toute allure vers la défense adverse ou parvient à faire de très bons décalages. Véritable métronome des Lionceaux durant le Tournoi, « Bou Khess », numéro 10 floqué dans le dos, a été l’un de ceux qui ont le plus avancé avec le ballon, offrant de l’espace à son équipe pour varier le jeu.

MOUHAMED DABO omniprésent

Comme son compère du milieu de terrain, Mouhamed Dabo a réussi son Tournoi. Promu capitaine dès le deuxième match, en l’absence d’Ibrahima Sory Sow et Ibrahima Aidara, il s’est installé comme un patron. Redoutable dans la seconde moitié de terrain adverse, il a marqué le premier but sénégalais dans la compétition, face au Liberia. Buteur après seulement neuf secondes de jeu contre la Gambie, il avait aussi obtenu un penalty dans le même match. Fort dans les duels, bien outillé techniquement, le pensionnaire du Sahel FC de Dakar s’est montré à l’aise balle au pied pour participer constamment aux mouvements offensifs de l’équipe. Un joueur avec beaucoup de caractère qui a été très influant dans les récupérations et prolifique sur le plan offensif.

ETIENNE MENDY virevoltant

Remplaçant lors du premier match, le joueur de Diambars a profité de la performance en dent de scie d’El Hadji Malick Lo contre le Liberia pour gagner une place de titulaire sur le reste du Tournoi. Un choix gagnant de la part de son sélectionneur, tant Mendy aura été brillant. Passeur décisif sur le premier but du Sénégal contre la Gambie, il avait été l’un des principaux instigateurs des meilleures actions sénégalaises face à la Guinée-Bissau. Mais c’est surtout en finale qu’Etienne Mendy s’est le plus amusé dans ce Tournoi de l’UFOA/A U17. Tranchant sur ses centres, sa vitesse aura été un bon point d’appui pour son équipe. Passeur décisif pour Yamar Ndiaye sur la réduction du score, il est ensuite l’auteur du 2-2 sur un joli retourné acrobatique. Indispensable.

Chapeau à EL HADJI YAMAR NDIAYE et aux autres

Pas en réussite lors du premier match, qu’il avait démarré comme titulaire, Yamar n’a pas démérité dans ce Tournoi et sa performance en finale prouve qu’il méritait bel et bien sa place dans le groupe. Entré en jeu dès la reprise, il a dynamité l’attaque sénégalaise et fait bouger la défense malienne. Il marque rapidement un doublé et a grandement permis au Sénégal d’aller l’emporter aux tirs au but. Alors qu’il avait perdu sa place de titulaire après le premier match, il a finalement très bien répondu présent. Chapeau à lui comme à un joueur comme Sidy Barhama Ndiaye, absent en finale pour blessure mais très impactant lors des trois premiers matchs. Chapeau également au capitaine de l’équipe Ibrahima Sory Sow, diminué par une blessure mais souvent décisif en sortie de banc, en résulte ses deux passes décisives et ses deux tirs au but transformé. Lamine Mbengue, Hyppolite Ndour, Youssou Mané, El Hadji Malick Lo ont également joué leur partition dans un groupe parfaitement bien mené par Pape Ibrahima Faye, amoureux de la tactique.

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