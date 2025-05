Pontoise ULR a effectué l’une des opérations remarquables du weekend en NM2. Issa Dieng et ses partenaires ont remporté la victoire face à Azurea Club (89-80) lors de la sixième journée.

En réalité, lors de la victoire de son équipe, l’intérieur sénégalais de 28 ans et de 2m08 s’est démarqué en réalisant une copie impeccable face à Azurea. Il a inscrit 21 points, 10 rebonds et 3 contres en 21 minutes. Dieng a de nouveau conduit Pontoise à une cinquième victoire en NM2 cette saison après six matchs.

Avec un très bon début de saison sur le plan statistique, Issa Dieng retrouve progressivement son niveau. Les résultats récents ont une influence directe sur le classement du club qui se classe actuellement 2e de la poule A de la NM2.

Wiwsport.com