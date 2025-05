Le Sénégal, champion en titre de la CAN Beach Soccer, a validé sa qualification pour les demi-finales. Les Lions ont battu les Sand Crânes (6-3, lors du dernier match de la phase des poules.

Pour deux équipes qui ont l’habitude de se rencontrer durant ces dernières années, les filets ont tremblé très vite. Jean Ninou Diatta surprend le gardien mozambicain qui tentait de dévier le tir d’Al Seyni Ndiaye. Sa tentative ratée, le Sénégal lance le compteur 1-0 à la 2e minute de jeu. Dévié dangereusement près des buts, Mandione Diagne obtient un penalty que l’attaquant réussira à mettre cette fois-ci dans les filets. Coup sur Coup ! Le Mozambique va réduire l’écart à la minute prés (4’) sur penalty par le capitaine Smithe. Sur un corner bien exécuté, Seydina Gadiaga réussit à mettre le ballon au fond des filets pour le (3-1). Si l’expérimenté Manuel Nelson avait raté son premier coup de pied arrêté, ce ne sera pas le cas pour sa deuxième tentative. Al Seyni Ndiaye va bien mordre à l’hameçon à la 7e minute de jeu (3-2).

S’il y a eu beaucoup de buts lors du premier tiers temps, le suivant sera tout autre. Le Sénégal va encore creuser l’écart dés l’entame. Avec l’entrée d’Ousseynou Faye, il servira une bonne passe à Gadiaga qui n’aura aucun mal à inscrire le 4e but des Lions. Et réussira de bons arrêts pour ne pas encaisser durant ce round. On ne retiendra que le but sénégalais dans cette partie.

Entreprenant dés la reprise, le Mozambique réussit sa deuxième action et réduit l’écart. Tout au long de la première étape du tournoi, les Sand Crânes se sont surpassés dans le dernier tiers. Mais dans un duel où l’élimination attend le vaincu au coup de sifflet final, il faut tout le temps surveiller ses arrières. Jean Ninou Diatta met toute sa puissance sur son coup franc pour remettre les pendules à l’heure (5-3). Vrai renard de surface, Seydina Gadiaga trompe encore la vision ce du portier mozambicain et creuse encore l’écart 6-3. Ce sera le dernier but de la partie.

Après l’Egypte, le Maroc et la Mauritanie, le Sénégal devient le quatrième pays qualifié pour la course à la finale. Ces matchs se joueront jeudi.

