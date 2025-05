Au bout d’un match cauchemardesque, le Sénégal s’est incliné contre la Biélorussie (5-2) en demi-finale du Mondial de football de plage samedi à Victoria, aux Seychelles. Les Lions affronteront le Portugal ou le Brésil pour tenter de terminer à la troisième place dimanche. Les Ailes Blanches sont en finale pour la première fois de leur histoire.

Tête basse, corps allongé sur le sable, les Lions ne semblent pas totalement comprendre. Et pourtant… Battue par la Biélorussie, l’autre outsider dans ce dernier carré, l’Equipe Nationale du Sénégal de football de plage est descendue du quart pour la deuxième fois en Coupe du Monde. Pour cette rencontre face à une équipe qui venait également de tout gagner, les Lions sont apparus plutôt émoussés, méconnaissables, écrasés par l’enjeu. La Biélorussie, sans être flamboyante, en a profité pour se qualifier en finale pour la première fois de son histoire.

🇧🇾🇸🇳 Biélorussie 5-2 Sénégal (terminé)

Le Sénégal affrontera le Portugal ou le Brésil pour tenter de terminer à la troisième place dimanche (14h00 GMT). Ce n’était pas l’objectif, surtout au fil de la compétition, mais une première médaille de bronze en Coupe du Monde serait quand même une belle récompense pour cette équipe qui nous aura encore fait rêver. Oui, on y avait cru, et ne pas voir le Sénégal en finale risque d’être difficile à digérer. D’autant que les joueurs d’Oumar Ngalla Sylla peuvent nourrir des regrets. Leur rêve d’étoile dorée a pris du plomb dans l’aile au pire moment.

Des fautes fatales

D’entrée, Mamadou Sylla a raté une grosse occasion de mettre le Sénégal devant (1er/11’29’’), ce qui aurait sans doute changer beaucoup face à cette équipe biélorusse. Et finalement, ce sont les Ailes Blanches qui ouvrent avec leur gardien Avgustov dont la frappe surprend un Al- Seyni Ndiaye malheureux sur le rebond (1-0, 1er/09’43 »). Assez méconnaissables dans le premier tiers-temps, les Sénégalais ont su trouver des ressources dans cette période pour revenir à la marque. C’est Sidy Fall qui égalise d’une belle déviation au terme d’un bel échange avec Ndiaye et Ninou Diatta (1-1, 1er/03’23 »). Mais par la suite, les choses ont littéralement tourné au cauchemar.

Le temps pour Sanou Laye Thiaw, qui vient de toucher la transversale, de concéder naïvement un coup franc et pour Ihar Bryhstel de le transformer sans grande difficulté face à Ousseynou Faye (2-1, 2e/09’57 »). A ce niveau, les matchs se jouent sur des détails. Ce n’est pas pour rien que la Biélorussie a tout gagné sur son passage. Dans les deux tiers-temps, les Sénégalais n’ont pas vraiment su quoi faire avec le ballon et ont été réellement très peu dangereux pour les deux gardiens biélorusses. Ce qui n’a pas été le cas de Bokach, au service de Hapon pour le troisième but adverse (3-1, 2e/08’43 »). Avant que Ndiaye ne se troue sur un nouveau coup-franc de Bryshtel (4-1).

Dans le troisième et dernier tiers-temps, les Lions ont poussé. Mais trop imprécis, pas assez mobiles et toujours aussi peu réalistes. Pas vraiment à la hauteur de l’événement, à l’exception de Mamour Diagne qui, malgré son avertissement pour avoir provoqué un faux départ en début de match, a tenu avec un doublé pour le 4-2 qu’on imaginait pouvoir relancer le Sénégalais. Hélas ! Vadzim Bokach était bien décidé à faire mal. Le numéro 2 biélorusse a beaucoup tenté et fini par être récompensé par ce but du 5-2 en fin de match.

