À Lilongwe ce mardi, l’Equipe Nationale du Sénégal a dû s’employer pour venir à bout du Malawi et valider sa qualification pour la CAN 2025. Encore une fois, à l’extérieur, les Lions ont éprouvé de grosses difficultés offensives et continuent sans briller en attaque loin de leurs bases dans les matchs de qualification.

Bien qu’apathique, l’Equipe Nationale du Sénégal a validé sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Après un large succès au Stade Abdoulaye-Wade vendredi dernier (4-0), les partenaires du capitaine Kalidou Koulibaly sont allés l’emporter à Lilongwe, encore face au Malawi (0-1). Longtemps sans solutions et peu précis sur leurs actions offensives, les Lions peuvent dire merci à un Sadio Mané pas spécialiste en la matière mais buteur sur coup-franc dans les arrêts de jeu.

« On a eu beaucoup d’occasions et on pouvait tuer le match ». En lisant ces propos, vous aurez peut-être l’impression d’entendre Aliou Cissé. Pourtant non, ce n’est pas le désormais ex-sélectionneur des champions d’Afrique 2022 qui a prononcé ces mots. C’est bien son remplaçant, par intérim, Pape Thiaw qui parlait en conférence de presse d’après-match face au Malawi. Autant dire que malgré le changement d’entraîneur, certains soucis persistent dans les rangs de l’Equipe Nationale.

Déjà en difficulté sur la même pelouse en septembre dernier (victoire 1-0 contre le Burundi), les coéquipiers de Sadio Mané ont encore brillé par leur manque d’efficacité pour remporter une victoire cruciale face au Malawi et s’éviter les mathématiques en novembre prochain. Et ce n’est pas nouveau de voir les Lions peiner offensivement loin de leurs bases. Une statistique révélatrice traduit parfaitement l’inefficacité offensive du Sénégal à l’extérieur, en match de qualification pour la CAN ou la Coupe du Monde.

Un problème à régler en vue des qualifications au Mondial 2026

Ce mardi, les champions d’Afrique 2022 ont enchaîné un neuvième match à l’extérieur à l’issue duquel ils n’ont pas réussi à marquer plus d’un but. Une série qui persiste depuis le 1-1 arraché au Togo en novembre 2021. La dernière fois que l’Equipe Nationale du Sénégal a marqué plus d’un but dans un match comptant pour des qualifications à la CAN ou au Mondial, c’était lors d’une victoire 3-1 face à la Namibie, à Windhoek, où Famara Diédhiou avait claqué un triplé, le 12 octobre 2021, soit il y a trois ans.

Qualifiés, donc, pour la prochaine CAN au Maroc, les Lions auront l’ambition de l’emporter à l’extérieur, en novembre prochain, avec plus d’un but face au Burkina Faso pour espérer prendre la première place de leur groupe L. Un objectif beaucoup moins déterminant qu’une qualification pour la Coupe du Monde. Dans la mesure où il y aura trois rendez-vous à l’extérieur, en 2025, face au Soudan, la RD Congo et le Soudan du Sud, il faudra bien évidemment garder la constance en défense mais il sera aussi nécessaire de rectifier le tir sur le plan offensif pour espérer se qualifier directement au Mondial 2026.

📊 Qualifs CAN & Mondial : Sept buts marqués sur les neufs derniers matchs, l’attaque du Sénégal ne brille pas à l’extérieur !#wiwsport pic.twitter.com/sWLlURIlCC — wiwsport (@wiwsport) October 16, 2024

wiwsport.com