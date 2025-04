Ce mardi après-midi, les hommes de Pape Thiaw ont dû s’arracher sur la pelouse du Malawi pour la quatrième journée des qualifications à la CAN 2025 (0-1). Malgré de nombreuses situations, il aura fallu un coup-franc de Sadio Mané à la dernière seconde pour assurer la qualification.

Les Lions ne voulaient pas encore attendre avant de composter leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, même si une contre-performance ne les éloignait pas de la vérité. Il reste néanmoins que ce mardi après-midi, à Lilongwe, la bande à Pape Thiaw a failli retomber dans ses travers. Brillants avec les mêmes difficultés sous Aliou Cissé, les partenaires de Kalidou Koulibaly ont finalement assuré l’essentiel en tuant le suspense et en s’évitant deux derniers matchs à couteaux tirés, en novembre prochain avec un déplacement pour affronter un Burkina Faso déjà qualifié et la réception du Burundi qui n’a, donc, plus aucune chance de se qualifier.

Des Lions brouillons en première période

L’Equipe du Sénégal, qui s’était facilement défait du même adversaire vendredi dernier à Diamniadio (4-0), a, cette fois-ci, eu tout le mal à briller sur le plan offensif, même si ce ne sont pas les occasions qui ont manqué contre les Malawites. Notamment à la 5e minute de jeu quand Formose Mendy, après un relais avec Habib Diarra, centrait dans la boîte, ou encore quelques instants plus tard quand Jackson se faisait surprendre sur un centre de Sadio Mané alors que le but lui tendait les bras (6e). Sur la même action, les Lions auraient pu obtenir un penalty sur Habib Diarra, mais Bamlak Tessema, à l’image de sa prestation globale, ne le voyait pas de cette même façon.

Une nouvelle fois, les Lions auraient pu faire la différence sur des têtes de Formose Mendy et Kalidou Koulibaly, trouvés respectivement par un corner d’Idrissa Gueye et un centre d’El Hadji Malick Diouf (18e). Mais à l’image de sa défense, le gardien malawite était bien en place. En maîtrise totale sur la possession, les hommes de Pape Thiaw ont souvent manqué de fluidité dans le jeu, de précision et d’un peu plus d’abnégation sur leurs opportunités, à l’instar de coup de tête de Nicolas Jackson sur un corner de Gana, sans difficulté pour le portier adverse (29e). La connexion entre Malick et Malick, notamment à la 45e, n’allait pas suffire pour débloquer la marque.

Dieng vigilant, Mané sauve les meubles

Deux tirs cadrés – trop molles – sur dix tentatives, le bilant n’était pas exceptionnel à la pause, face à une équipe malawite qui profitait des rares pertes de balles des Sénégalais dans leur moitié de terrain, comme celle de Gana à la 44e minute, pour emmener des frissons dans les camps de Seny Dieng. Mais au retour des vestiaires, avec un jeu beaucoup plus consistant, les Lions ont enfin donné du boulot à William Thole, même si Formose Mendy se loupe deux fois en début de seconde période. Camouflés par l’arbitre éthiopien, qui n’a jamais bronché sur des actions litigieuses sur Mané (35e) et Malick Diouf (64e), les Lions pouvaient bien subir une énorme surprise.

À défaut de ne pas réussir à débloquer la situation sur des occasions de Sadio Mané (64e), Pape Gueye (67e) ou encore El Hadji Malick Diouf, auteur d’une tentative très audacieuse à la 70e, le Sénégal a frôlé le pire. À la 71e minute, Pape Matar Sarr perd le ballon au milieu de terrain, le Malawi part à l’attaque et, à l’entrée de la surface, Patrick Mwaungulu s’essaie d’une merveille de frappe enroulée, c’était sans compter sur un Seny Dieng vigilant et qui réalise une superbe envolée. Un moindre mal pour des Lions qui ont enchaîné les occasions dans le dernier quart d’heure, mais qui ont dû se contenter de ce coup-franc de Mané et de son 46e but en sélection à la dernière seconde pour s’imposer et assurer la qualification. Il faudra surfer au moins sur cette dynamique de victoire en novembre prochain pour finir premier du groupe L.

🇲🇼🇸🇳 Malawi 0-1 Sénégal (terminé)

Quelle est ton analyse de cette victoire des Lions ❗ #wiwsport pic.twitter.com/w1FCf93BpS — wiwsport (@wiwsport) October 15, 2024

wiwsport.com